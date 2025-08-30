Steve Sarkisian & Wife Loreal Sarkisian tuvo un gran cambio de vida

Longhorns de Texas El entrenador en jefe Steve Sarkisian y su esposa Loreal Sarkisian celebraron un cambio importante en esta temporada baja de fútbol universitario. En abril de 2025, la pareja anunció el nacimiento de su primer hijo juntos.

Loreal llevó a Instagram para anunciar la noticia, señalando que «cada pequeño momento ha sido increíble».

«Él ha llegado, y nuestros corazones están tan llenos de amor y gratitud!» Loreal anotó en un 4 de abril, Post de Instagram. “¡Abrazar estos primeros días descansando en silencio, ajustado y empapado en cada pequeño momento ha sido increíble!

«Gracias por tu amor y por respetar este dulce momento de privacidad 💙».



Tendencias: el entrenador en jefe de Texas Steve Sarkisian y su esposa Loreal Smith anuncian el nacimiento de su hijo. 👏️ Sarkisian tiene 51 años. ¡Felicitaciones al entrenador! pic.twitter.com/ulgmeififya5 – mlfootball (@_mlfootball) 4 de abril de 2025

Esto es lo que necesita saber sobre la pareja de Texas.

Steve Sarkisian & Wife Loreal Sarkisian anunció previamente planes conjuntos para solicitar el divorcio en 2024

La nueva incorporación a la familia Sarkisian es una noticia notable dado que la pareja había anunciado sus planes de solicitar el divorcio en julio de 2024. Tanto Steve como Loreal publicaron una declaración en las redes sociales anunciando la decisión conjunta.

«Después de muchas conversaciones sinceras, hemos decidido separarse de manera amigable y solicitar conjuntamente el divorcio», se lee en la declaración de 2024, por Sports Illustrated. “Nuestro objetivo es seguir siendo los mejores amigos y estamos increíblemente agradecidos por el amor y el apoyo que hemos compartido a lo largo de nuestro viaje juntos.

«Nuestros compromisos con nuestras respectivas carreras dificultaron la prioridad del tiempo y este paso nos proporcionará el tiempo y el espacio necesarios profesionalmente mientras continuamos apoyándose personalmente».



El entrenador de Texas, Steve Sarkisian, anuncia en su página de Instagram que él y su esposa Loreal están solicitando conjuntamente el divorcio. Se casaron en 2020 pic.twitter.com/6l4idnm50i – Brett McMurphy (@brett_mcmurphy) 26 de julio de 2024

Loreal Sarkisian abrió sobre las complicaciones del embarazo de la pareja

Hubo rumores sobre un romance reavivado después de que Loreal fue visto en los Juegos de Texas durante la temporada 2024. No solo parece que la pareja ha reparado las cosas, sino que Steve y Loreal están celebrando una nueva adición a la familia.

La llegada del nuevo hijo de la pareja no llegó sin complicaciones. Durante un video publicado a ella Canal de youtube, Loreal recientemente abrió el difícil embarazo mientras celebraba la salud del nuevo hijo de la pareja.

«Desafortunadamente, rápidamente supe que el embarazo se vería completamente diferente para mí», dijo Loreal con franqueza en el video del 27 de agosto. “Al igual que el reloj, comencé a ir a mis chequeos todos los meses, y lo que parecía ser un chequeo regular como mis chequeos anteriores, no fue un chequeo regular para mí.

«En realidad cambió todo mi viaje de embarazo, y sin ser realmente emocional, apestaba. Apestaba. Aprendí de algunas complicaciones que, en ese momento, me pusieron en reposo en cama con efectivo de inmediato».

Loreal agregó que el nuevo bebé de la pareja tiene buena salud después de un complicado embarazo. La Primera Dama de Longhorns está buscando brindar esperanza a otras madres que se encuentran en medio de un embarazo desafiante.

Steve Sarkisian tiene 3 hijos de una relación anterior, incluido el hijo Brady que juega para Texas

Steve también tiene tres hijos de un matrimonio anterior: Brady, Taylor y Ashley. Su hijo mayor Brady es un apoyador de los Longhorns que brinda a Steve la rara oportunidad de entrenar a su hijo.

«Cuando entró esta noche, me quité el auricular y jugué a papá durante unas tres jugadas», señaló Steve en un 14 de septiembre, conferencia de prensa. «Acabo de ver a mi hijo jugar al fútbol en la Universidad de Texas. Eso fue realmente increíble».