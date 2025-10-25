Steve Sarkisian niega los rumores sobre entrenamiento en la NFL

A primera hora del sábado surgieron informes que sugerían que Texas El entrenador de fútbol Steve Sarkisian podría considerar una NFL oportunidad de entrenamiento en la próxima temporada baja. La noticia generó un gran revuelo, pero fue rápidamente desmentida por los agentes de Sarkisian, Jimmy Sexton y Ed Marynowitz.

Sexton y Marynowitz emitieron una declaración a través de las cuentas de redes sociales de fútbol de Creative Artists Agency, reconociendo los informes pero etiquetándolos como “evidentemente falsos” y “tremendamente inexactos”.

«Cualquier informe sobre comunicaciones sobre oportunidades de entrenamiento con los equipos de la NFL es evidentemente falso y tremendamente inexacto», decía el comunicado. «Sark se centra únicamente en entrenar al equipo de fútbol de la Universidad de Texas».

Informe del Athletic decía que Sark estaba interesado

El El informe se originó en la información privilegiada de la NFL Dianna Russini de The Athletic.quien sugirió que Sarkisian estaba interesado en el puesto vacante de entrenador en jefe con el Titanes de Tennessee. Los Titans despidieron a Brian Callahan luego de un inicio de 1-5 en la temporada 2025.

Según se informa, Sarkisian atrajo el interés de la NFL la temporada baja pasada, pero finalmente reafirmó su compromiso con Texas. Actualmente gana más de 10 millones de dólares al año, lo que lo sitúa como el quinto entrenador mejor pagado del fútbol universitario.

Sarkisian nunca se ha desempeñado como entrenador en jefe de la NFL, pero tiene experiencia en la liga. El hombre de 51 años pasó un año como Oakland. asaltantes‘entrenador de mariscales de campo en 2004 y dos temporadas como Halcones de Atlanta‘coordinador ofensivo en 2017 y 2018. Los otros 26 años de su carrera como entrenador han sido en el fútbol universitario.

Sarkisian tiene contrato con Texas hasta la temporada de fútbol universitario de 2031. Los Longhorns le dieron un aumento y agregaron un año más a su contrato antes de la temporada 2025.

Incluso con Sexton y Marynowitz descartando el informe, Sarkisian sigue siendo una figura a seguir en el carrusel de entrenadores de la NFL 2025-2026. Los ex entrenadores en jefe de la NFL, Lane Kiffin y Matt Rhule, también se encuentran entre los que se rumorea que están considerando mudarse a la liga.

Los entrenadores asistentes de la NFL parecen preparados para el puesto de entrenador en jefe

Según Russini, los siguientes entrenadores de la NFL están recibiendo atención ahora que el carrusel de entrenadores ha comenzado y seguramente surgirán otras oportunidades.

Un puñado de entrenadores de la NFL en apuros

Incluyendo la apertura en Tennessee, es probable que se contraten nuevos entrenadores en jefe durante la temporada baja, lo que significa que muchos entrenadores en jefe actuales están en el banquillo.

Ningún asiento puede ser más atractivo que Mike McDaniel con el Delfines de Miamique tienen marca de 1-6 en la temporada. Después de temporadas consecutivas de playoffs con récords de 9–8 y 11–6 en sus primeros dos años, los Dolphins han luchado por alcanzar una marca de 9–15 desde entonces. El desempeño y el liderazgo del mariscal de campo Tua Tagovailoa también han sido objeto de escrutinio, ya que continúa lanzando intercepciones y criticando públicamente a sus compañeros de equipo en entrevistas posteriores al juego. Si los dueños no ven a McDaniel como el problema, tal vez decidan quedarse con él.

Otros entrenadores supuestamente en apuros: