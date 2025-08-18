Steve Martin y Martin Short Dukes de Funnytown Tour: Compre boletos

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Steve Martin y Martin corto están saliendo a la carretera antes de resolver su próximo asesinato. El «Solo asesinatos en el edificio«Duo se embarcará en una gira de 27 ciudades, titulada» The Dukes of Funnytown «, durante la cual la pareja interpretará una mezcla de música, bocetos y bits de comedia.

La excursión comienza oficialmente el viernes 22 de agosto en el Paramount Theatre de Seattle, haciendo paradas en Grand Rapids, Michigan; Fort Lauderdale, Florida; Albany, Nueva York; Boston, Massachusetts; y docenas más antes de terminar en Wallinford, Connecticut, el 5 de diciembre.

Los boletos están actualmente disponibles en Bandeja, Asientos vívidos, Geek y Mastereroa partir de $ 111.

«The Dukes of Funnytown» es solo el último de una larga serie de proyectos de comedia en los que el legendario dúo ha trabajado juntos. En el 2010 se asociaron para un programa de comedia/música en vivo que se convirtió en un acto de gira, luego filmado como el especial de Netflix «Steve Martin y Martin Short: An Evening You Forward For the Rest of Your Life (2018)», que fue nominado al Emmy. También han aparecido en innumerables bocetos de «Saturday Night Live» juntos, además de películas de comedia icónicas como «Tres Amigos!» (1986), «Padre de la novia» (1991) y «Maya & Marty» (

La gira viene por delante del Quinta temporada de «Solo asesinatos en el edificio» Una serie de media hora protagonizada por Short, Martin y Selena Gomez como un equipo de investigadores aficionados y verdaderos podcasters de crimen resolviendo una serie de asesinatos sospechosos en su complejo de apartamentos de Nueva York.

Compre boletos para Short y «Dukes of Funnytown» de Martin en Bandeja.