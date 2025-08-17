Steve Martin en ‘Oswald’; El productor de ‘solo asesinatos’ da pistas de la temporada 5

Steve Martin Celebró su histórico 80 cumpleaños el jueves, y marcó la ocasión pasando el día disparando una escena en Disneyland. Hablando el sábado en la academia de televisión Televerse Festival, Martin compartió por qué filmar en ese lugar, ese día, significó mucho para él.

«Filmé una pequeña escena de un día en Disneyland en mi cumpleaños, el 14 de agosto, hace dos días, y fue en la tienda de magia donde trabajaba cuando tenía 15 años», dijo a la audiencia reunida para un «Solo asesinatos en el edificio«Evento de Emmy FYC en Televerse.» ¡Estoy parado en el mismo lugar en el que me paré cuando tenía 15 años! Y dije: ‘Es como ir a trabajar cuando tienes 15 años, y luego volver a casa del trabajo y tienes 80 años «.

Martin no especificó lo que estaba filmando en Disneyland, pero Jon Favreau actualmente está filmando su serie Disney+ sobre el personaje original de Walt Disney Pre-Mickey Mouse, Oswald the Lucky Rabbit, en el parque. Esto parece confirmar un informe, escrito primero por el boletín Insneider, que Martin aparecerá en la serie «Oswald». El elenco previamente revelado del programa incluye junto a Kathryn Hahn, Amy SedarisRavi Cabot-Conyers, Mykal-Michelle Harris y Ryder Allen. Favreau se desempeña como escritor, productor ejecutivo y director de «Oswald», mientras que Walt Disney Studios está produciendo.

En Televerse, Martin se unió a los coprotagonistas Martin Short (a través de un video remoto) y Selena Gomez, así como a la productora/showrunner ejecutiva John Hoffman. Da’vine Joy Randolph, quien interpreta a la detective Donna Williams en el programa, moderó el panel de la comedia de Hulu.

Cuando se le preguntó sobre la temporada 5, Hoffman reveló que «Hacemos algo nuevo, lo sacamos de los titulares de Nueva York hoy. Eso será una provocación, y tendrá que descubrir qué es lo que quiero decir con eso. Pero muy específicamente en formas que son muy actuales en este momento. Y también volvemos al tema que siempre comenzó esto, el clásico-modernos modernos y antiguos».

El primer avance del programa revela que esta temporada incluirá un poco de giro mafioso como Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gómez) ingresarán al inframundo del crimen organizado para investigar la muerte de Arconia Poorman Lester. «Esto es en gran medida, ¿cuál es el juego de poder en Nueva York que podría reflejar un poco de lo que está sucediendo en el país», dijo Hoffman? «Y a nuestra manera, estamos señalando una dinámica interesante sobre quién obtiene el poder y quién tiene el poder? ¿Quién tuvo el poder? ¿Quién lo conseguirá ahora? ¿Y qué hace nuestro trío si están golpeados en el medio de eso? Así que espero que lo disfruten. Le guiñamos muchas cosas a lo largo de la temporada».

«Solo asesinatos», que está nominado para una serie de comedia excepcional Emmy para la temporada 4, regresa para la temporada 5 el 9 de septiembre en Hulu.