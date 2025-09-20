Steve Martin diagnosticado con Covid, Cancels Shows con Martin Short

Después de ser diagnosticado con Covid, actor y comediante Steve Martin canceló dos próximos shows de Virginia en su gira con su «Solo asesinatos en el edificio«Coestrella Martin corto. Anunció la noticia a través de Instagram el 19 de septiembre. Los espectáculos estaban programados para el Anfiteatro Allianz de Virginia Beach y Richmond’s Allianz en Riverfront los días 19 y 20 de septiembre, respectivamente.

Acompañado de una foto de un perro de aspecto triste con orejas de Mickey Mouse, la publicación de Martin decía: «Querida Virginia Beach y Richmond. Lamentablemente, he bajado con Covid. No puedo hacer los espectáculos que mereces. Así que Marty y yo debemos cancelar esta noche y mañana. Pero volveremos bajo mejores circunstancias».

Él siguió la publicación con una imagen de su prueba Covid, mostrando resultados positivos para el virus, pero no para la gripe. El subtítulo lee bromas: «¡Hey! ¡No gripe!»

El sitio web de Martin confirmó las cancelaciones poco después, publicando: «Desafortunadamente, Steve Martin ha sido con Covid, y por precaución, los espectáculos serán cancelados. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Los reembolsos estarán disponibles para los compradores de boletos».

La gira de Martin y Short se titula «Dukes de Funnytown«Y presenta fragmentos originales de los dos comediantes, que han sido colaboradores frecuentes desde que compartieron la pantalla por primera vez en la película de 1986,» ¡Tres Amigos! » La próxima parada del dúo en la gira es Hollywood, Florida, donde actuarán en vivo en Seminole Hard Rock el 4 de octubre. Tienen espectáculos adicionales en las ciudades de los Estados Unidos programadas hasta abril de 2026.