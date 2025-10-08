Steve Kerr toma la decisión clave antes del próximo juego de los Warriors

El Guerreros de Golden State Finalmente están de vuelta en el piso después de una temporada baja larga y llena de drama. Después de meses de especulación alrededor Jonathan KumingaEl futuro y la dirección del equipo, Steve KerrEl grupo de ‘s está comenzando a construir ritmo antes de la temporada 2025–26.

Su apertura de pretemporada fue un comienzo prometedor: una victoria de 111-103 sobre el Los Angeles Lakers – Incluso con minutos limitados para las estrellas. Stephen Curry, Jimmy Butlery Draymond Green Cada uno registró menos de 15 minutos cuando Kerr y su personal se equilibraron con la evaluación temprana del núcleo más joven.

Steve Kerr confirma que las estrellas se adaptarán

Ahora, las estrellas están aumentando. El Guerreros recibir el Portland Trail Blazers el miércoles por la noche en Chase Center, y Kerr confirmó que Curry, Butler, Green y Veteran Forward Al Horford todos estarán en uniformes.

Reportero de Warriors Sam Gordon informó la actualización después de la práctica del martes, señalando que se espera que los cuatro veteranos tomen el piso para el segundo juego de pretemporada del equipo.

Los guerreros reanudaron la práctica de pretemporada hoy en el Chase Center antes de su enfrentamiento de pretemporada el miércoles con los Portland Trail Blazers. Hablando después, el entrenador en jefe Steve Kerr dice que Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green y Al Horford jugarán. – Sam Gordon (@bysamgordon) 7 de octubre de 2025

Kerr también insinuó que el enfrentamiento del miércoles vendrá con una carga de trabajo un poco más pesada para sus titulares en comparación con el primer partido del domingo.

“Suelemos rampar [the veterans] en un poco de cada juego » Kerr dijo. «Así que me imagino que será un poco más que la otra noche, pero esperaré a ver lo que dice Rick».

Cómo los Warriors están administrando sus minutos de pretemporada

El Guerreros han sido metódicos en su enfoque de pretemporada durante años, especialmente cuando se trata de sus líderes veteranos. Kerr generalmente aumenta minutos gradualmente, lo que permite a los jugadores encontrar ritmo mientras evitan el riesgo innecesario.

La última pretemporada, Curry no jugó en todos los juegos, sino que se elevó a minutos casi regulares por el final. El plan de este año parece similar: equilibrar el descanso con el acondicionamiento al probar nuevas combinaciones de alineación.

La adición de Horford le da a Kerr aún más flexibilidad, y el miércoles ofrecerá un segundo vistazo a cómo funciona esa mezcla junto con Curry, Butler y Green después del primer partido de pretemporada del domingo contra el Lakers. Para los fanáticos que asisten al enfrentamiento en casa, es otra oportunidad de ver que el núcleo veterano completo de los Warriors comparta el piso a principios de octubre.

Guerreros se centró en la química antes del abridor de la temporada

Golden State todavía le quedan cuatro juegos de pretemporada antes de abrir la temporada regular el 21 de octubre contra el Los Angeles Lakers. El objetivo entre ahora y entonces se trata menos de resultados y más sobre el ritmo.

Kerr ha dejado en claro que la prioridad sigue siendo continuidad y salud. Con la temporada regular acercándose rápidamente, el Guerreros se centran en las rotaciones ajustadas, la construcción de la química con caras nuevas y asegurarse de que sus estrellas sean agudas, pero frescas, cuando los juegos comienzan a contar.