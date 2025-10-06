Steve Kerr envía un mensaje fuerte con los cinco de los Warriors.

El Guerreros de Golden State Abrió el juego de pretemporada el domingo por la noche con un enfrentamiento familiar: organizar el Los Angeles Lakers en Chase Center. Las estrellas podrían haber estado en ropa de calle, no LeBron James, Luka Doncico Austin Reaves – Pero para Golden State, este seguía siendo una primera mirada significativa a una lista recargada.

El Guerreros Se fue con una victoria por 111-103, y aunque los resultados de la pretemporada rara vez importan, este ofreció vislumbres reales de lo que se avecina, de Al HorfordEl impacto veterano constante de Moisés MoodyLa confianza en el ala.

Moses Moody lideró a todos los anotadores en su primera acción de pretemporada de la NBA de 2025 😤 19 pts | 7-9 FGM | 5 3pm ¡Golden State obtiene la victoria sobre LA en Chase Center! pic.twitter.com/rtmxbmnrqm – NBA (@nba) 6 de octubre de 2025

Steve Kerr explica su decisión de alineación

Después del juego, Steve Kerr Se rompió por qué fue con sus cinco primeros: los cinco: Stephen Curry, Brandin UnderworksMalhumorado, Jimmy Butlery Draymond Green.

Es el mismo grupo que fue 16-3 en el tramo la temporada pasada, una unidad que encontró ritmo y espaciado juntos. Pero Kerr dejó en claro que este no es un cambio permanente hacia los minutos de registro verde en el centro.

«No significa que Draymond esté registrando mucho minutos en los cinco», dijo Kerr a los periodistas Vía Anthony Slater. «Salimos de la banca con tres centros esta noche. Entonces, si comenzamos de esa manera, todavía le permite a Draymond salir de los centros grandes y descuidados a medida que avanza el juego».

Steve Kerr comenzó a pequeña noche y dice que quiere jugar esa alineación Steph/Podziemski/Moody/Butler/Draymond debido a su éxito pasado. «No significa que Draymond esté registrando mucho minutos en los cinco». pic.twitter.com/jqnkzlzsec – Anthony Slater (@anthonyvslater) 6 de octubre de 2025

Por qué importa para los guerreros

Incluso con unidades de pelota pequeña de anclaje verde a lo largo de los años, Kerr se está adaptando. El Guerreros Ya no puedo apoyarme en esa alineación para 82 juegos, no con Green a los 35 años, no con una cancha delantera que ahora presente un tamaño real.

Agregar Horford le da flexibilidad a Kerr. El veterano grande puede espaciar el piso, dirigir el tráfico a la defensiva y dejar que Green deambule como un defensor de ayuda en lugar de absorber el castigo en el borde. Es el tipo de equilibrio de la pista delantera estabilizadora que Golden State carecía hace un año.

Entonces está Post de QuintenOMS Golpeó un 40.8 por ciento desde Deep la temporada pasaday Trayce Jackson-Davisquien está emergiendo en silencio como una pieza de rotación. Esas adiciones significan que Kerr tiene opciones, y profundidad, que pueden mantener el Guerreros más fresco y menos predecible.

El ajuste de Draymond Green y la imagen más grande

El Guerreros Durante mucho tiempo se ha apoyado en Green como un centro de bola pequeña, pero incluso Kerr sabe que ese ya no puede ser el plan todas las noches. El jugador de 35 años sigue siendo el ancla emocional del equipo, pero Golden State ahora tiene la profundidad de manejar su carga de trabajo con más cuidado.

Con veteranos como Horford y Young Bigs como Post y Jackson-Davis disponibles, Kerr tiene más flexibilidad de la que ha tenido en años. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado: mantener el verde fresco durante los momentos que más importan.

Esta pretemporada no se trata de reinventar el GuerrerosSolo refinándolos. Y para Kerr, eso comienza con asegurarse de que su mejor defensor todavía esté en su mejor momento cuando comienzan los juegos reales.