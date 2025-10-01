Steve Kerr envía un mensaje fuerte a Warriors Young Star

El Guerreros de Golden State creer Brandin Underworks Dio un gran paso adelante la temporada pasada. Pero según el entrenador Steve KerrEl guardia de 22 años no ha terminado de crecer.

«Creo que este es un año en el que da otro paso», Kerr dijo a los periodistas en el campamento de entrenamiento. «Para poder superar ese crisol donde estás en la alineación inicial, estás en los playoffs, el foco está en ti, tienes algunas noches de tiro malas. Cada jugador pasa por eso. Es un tipo duro y un jugador duro. Creo que está en una progresión muy natural para continuar su mejora».

Los guerreros quieren que Podziemski genere consistencia

Podziemski comenzó en 11 de los 12 juegos de playoffs de los Warriors la temporada pasada, promediando 11.3 puntos en 36.4% de disparos. Su mejor actuación llegó en el Juego 4 contra el Cohetes de HoustonCuando estalló por 26 puntos y seis triples para empujar a Golden State por delante en la serie.

Kerr dijo que el siguiente paso para Podziemski es permanecer agresivo y evitar pensar en las malas noches. «Una de las lecciones más difíciles que he aprendido como jugador es cuando tienes esa mala noche, tienes que seguir adelante rápidamente. Y no puedes dejar que se traslade a la práctica del día siguiente». Kerr explicó. «BP es un gran competidor, le importa. Entonces, quiero ayudarlo a avanzar después de esas inevitables noches difíciles».

La otra área de crecimiento

Mientras disparan y la confianza, Kerr destacó algo por completo: la compostura.

«Honestamente, te reirás, pero dejan solo a los árbitros», Kerr dijo. «Eso es importante. Es importante para su energía, su mentalidad. Es importante para la mentalidad de nuestro equipo. Y dar el siguiente paso para ser más parecido».

Acordado bajo tierra. «Lo más importante para mostrar otro salto sería la madurez emocional», dijo. «Hablar con los árbitros está incluido en eso. Pero solo manteniendo una compostura sobre mí para que mis compañeros de equipo lo vean».

¿Por qué el papel de Podziemski para los Guerreros?

A medida que el veterano núcleo de los Warriors envejece, Kerr conoce a jugadores como Stephen Curry, Jimmy Butlery Draymond Green inevitablemente extrañará juegos. Es entonces cuando se le pedirá a piezas más jóvenes como Podziemski que tengan más responsabilidad.

«Y aquellos juegos que los veteranos están fuera, ¿cómo podemos fabricar victorias?» Dijo el inframundo. «Creo que voy a ser una parte focal de eso cuando estén fuera. Entonces, si me van a mirar y estoy fuera emocionalmente emocionalmente, se hace difícil ganar».

El fuerte final de Podziemski para la temporada pasada

Después de un comienzo difícil para 2024–25 que incluía una ausencia de lesiones de 12 juegos, Podziemski terminó la temporada regular fuerte. Durante sus últimos 34 juegos, él promedió 14.9 puntos mientras disparaba 46.9% desde el campo y 41.2% de tres.

Es ese tipo de producción la que tiene a Kerr optimista Podziemski está listo para un papel más importante en el tercer año, siempre y cuando equilibre su fuego competitivo con madurez.