Steve Kerr deja caer noticias clave sobre lesiones de los Warriors antes del choque con los Lakers

El guerreros del estado dorado concluyó su pretemporada con una estrecha derrota ante el Clippers de Los Ángelespero la verdadera historia fue quién no jugó.

Ambos Jimmy mayordomo y Jonathan Kuminga se perdió el final de pretemporada, lo que generó preocupaciones pocos días antes de la noche inaugural. Butler había sido catalogado como duda debido a una lesión en el tobillo, mientras que Kuminga se quedó fuera después de torcerse el tobillo derecho.

Afortunadamente para los Warriors, ninguna ausencia parece ser grave. Después del juego, Steve Kerr ofreció una actualización tranquilizadora.

«Jimmy Butler y Jonathan Kuminga entrenaron antes del partido de hoy. Steve Kerr dijo que espera que ambos practiquen el domingo y el lunes y estén disponibles el martes por la noche para el primer partido de la temporada en Los Ángeles contra los Lakers».

Es una buena noticia para un equipo que ha estado lidiando con múltiples lesiones durante el campo de entrenamiento.

Los Warriors hacen malabarismos con más preocupaciones sobre las lesiones

Los Warriors han lidiado con lesiones todo el mes. Junto con Jimmy mayordomo y Jonathan Kumingaguardia de tercer año Brandin Pod Ziemia brevemente asustó a los fanáticos el viernes por la noche cuando cayó con fuerza.

Más tarde le diagnosticaron una contusión en la cadera izquierda, pero regresó al juego, un gran alivio para un jugador que se espera que juegue minutos importantes esta temporada.

Los Warriors esperan que Butler, Kuminga y Podziemski estén disponibles para la noche inaugural contra los Lakers de Los Ángeles. Aún así, es poco probable que otros dos jugadores clave se adapten.

Warriors siguen sin Moody y Melton

Moisés Moody continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla que lo mantuvo fuera de juego desde el 8 de octubre. Steve Kerr dijo que tiene dudas para el primer partido del martes, lo que podría empujar a los Warriors a confiar más en su veterano defensa desde el principio. Todavía tiene que reincorporarse a las prácticas del equipo mientras continúa su recuperación.

De’Anthony Melton También sigue recuperándose de la cirugía del ligamento cruzado anterior en diciembre pasado. No ha aparecido en ningún partido de pretemporada y se espera que se pierda el inicio de la temporada regular. Antonio Slater informó que Melton está progresando pero aún no tiene autorización para su actividad completa.

El panorama más amplio para Golden State

Los Warriors llegan a la temporada regular golpeados, pero no destrozados. Draymon Verde anclará la defensa. Con Lebron James Fuera de juego para la noche inaugural, Golden State tiene una oportunidad real de marcar la pauta temprano.

La salud será protagonista durante todo el año. Por ahora, las actualizaciones de Steve Kerr sugieren que los Warriors están en mejor forma de lo esperado y listos para perseguir otra carrera profunda en los playoffs.