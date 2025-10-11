Steve Kerr de los Warriors comparte su apoyo a la contratación del equipo de EE. UU. de Spoelstra

El jueves 9 de octubre, ESPN Shams Charania informó que Erik Spoelstra sustituirá guerreros del estado dorado El entrenador en jefe Steve Kerr como el próximo entrenador del equipo de EE. UU.

Durante una conferencia de prensa reciente, Kerr compartió su opinión sobre Spoelstra tomando las riendas de la selección nacional.

«Sólo observándolo los últimos dos veranos y conociéndolo de cerca en lugar de sólo desde lejos, como lo he admirado durante tanto tiempo, pude vislumbrar de primera mano lo entrenador que es», dijo Kerr. «Y creo que ser entrenador asistente es casi un requisito previo para entrenar a EE. UU. Es realmente un trabajo diferente. Y ahora tiene esa experiencia tal como la tuve yo con Pop, ya sabes, en la Copa del Mundo en 2019 y los Juegos Olímpicos en 2021. (Es la) elección perfecta. Va a ser genial».

Spoelstra es ampliamente considerado el mejor entrenador de la NBA. Es un táctico de élite que constantemente produce alteraciones de alto nivel, tanto durante los juegos como entre juegos. También tiene experiencia en campeonatos, es excelente para desarrollar talentos, construir relaciones y responsabilizar a sus muchachos.

El equipo de EE. UU. ha tenido la suerte de contar con una gran cantidad de entrenadores de élite y, con la renuncia de Kerr, Spoelstra fue la elección perfecta.

Kerr hizo historia con el equipo de EE. UU.

Kerr llevó al equipo de EE. UU. a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su éxito en ese torneo lo convirtió en la primera persona en ganar una medalla de oro olímpica (en baloncesto) como jugador y entrenador en jefe. Ganó el oro en 1986 como jugador.

Ahora, Spoelstra tendrá la oportunidad de implementar su estilo de baloncesto en la plantilla del equipo de EE. UU. mientras persigue mayores éxitos con el equipo internacional. Claramente existe una línea de entrenamiento, por lo que todos los ojos probablemente se dirigirán a quién asumirá el papel de asistente principal en el personal de Spoelstra, al igual que lo hizo bajo Kerr.

Kerr garantiza que el campo de entrenamiento de los Warriors sea intenso

Dado que el equipo de EE. UU. ya no forma parte de la carga de trabajo de entrenador de Kerr, toda su atención estará en garantizar que los Warriors estén listos para luchar por un campeonato en la próxima temporada. Por lo tanto, es justo asumir que el campo de entrenamiento de Golden State ha sido de un nivel de élite, tanto en términos de intensidad como de ejecución.

Durante una reciente conferencia de prensa, Esteban Curry Explicó cómo la intensidad en la práctica es una herencia de lo que estaba haciendo el plantel hacia el final de la temporada pasada.

«Todos son intensos, y deberían serlo», dijo Curry. «Creo que hay un elemento diferente este año. Tal vez, simplemente porque fuera de los años de campeonato, cuando regresas, esta es la continuidad de cómo terminamos el año pasado en este año. Probablemente esté en un nivel alto en el sentido de entender lo que necesitamos hacer para mantener el impulso que tuvimos el año pasado».

Curry continuó.

«Así que hay todo tipo de equilibrios, ya sabes, tratar de lograr que tengamos jugadores de 39 años hasta 21 años. Hay que equilibrar el elemento de enseñanza y la preparación en los fundamentos y detalles con también ponerse en forma, crear esa sensación de que podemos ser un equipo ganador desde el salto. Y combinar ese conocimiento con la juventud que tenemos, ha sido muy divertido».

Los Warriors tienen actualmente marca de 2-0 en pretemporada. Se les ve nítidos, concentrados y resistentes. Regresarán a la acción para su tercer partido de pretemporada el domingo 12 de octubre, donde se enfrentarán a los Lakers de Los Ángeles por segunda vez. Por supuesto, la esperanza es que cualquier impulso que el equipo de Kerr consiga durante la pretemporada se traslade a la próxima campaña.

Después de todo, la atención se centra en un campeonato, no en un récord invicto de pretemporada.