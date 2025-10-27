Steve Coogan resuelve demanda por difamación sobre la película de Ricardo III ‘El rey perdido’

Steve CooganSu productora Baby Cow y Pathé Productions han resuelto una demanda por difamación sobre su película de 2022”El rey perdido”, y el empleado de la universidad que demandó por su representación en la película recibió “daños sustanciales”.

La película, escrita por Coogan y protagonizada por él y Sally Hawkins, cuenta la historia de cómo los restos del monarca británico, el rey Ricardo III, fueron descubiertos en Leicester en 2012. Richard Taylor, el registrador adjunto de la Universidad de Leicester en ese momento, interpretado por Lee Ingleby en la película, demandado el año pasado por lo que su abogado alegó que era una descripción de “villano arrogante”.

El lunes, el BBC informó que Taylor había tenido éxito en su reclamo, y la película será cambiada sin que se repitan comentarios difamatorios. Taylor había afirmado que el personaje basado en él era “desdeñoso, condescendiente y misógino” hacia la historiadora Philippa Langley, interpretada por Hawkins.

En junio, el juez Jaron Lewis dictaminó que la película retrataba a Taylor habiendo «tergiversado a sabiendas los hechos ante los medios y el público» sobre el descubrimiento de los restos de Ricardo III y actuando «engreído, indebidamente desdeñoso y condescendiente», lo que podría constituir una difamación. El caso iba a ir a juicio, pero ya se ha resuelto.

«Estoy muy contento de que finalmente hayamos establecido que la película es un retrato difamatorio de mí, infundado en su descripción de mí y una distorsión de la búsqueda de Ricardo III», dijo Taylor a la BBC el lunes. «Y no dejo que eso reste valor a lo que fue un fantástico trabajo en equipo, una experiencia de colaboración en la que académicos universitarios y aficionados se unieron para buscar a Ricardo III».

En respuesta al acuerdo, Coogan, Baby Cow y Pathé dijeron en una declaración conjunta a la BBC: «Como distribuidor y productor reconocido por llevar historias complejas de la vida real al público, somos profundamente conscientes de la responsabilidad que conlleva tales representaciones y abordamos cada proyecto con cuidado, integridad y compromiso con la autenticidad. Seguimos increíblemente orgullosos de esta película y estamos contentos de que este asunto ya se haya resuelto».

Pathé había defendido previamente la película, narración Variedad en marzo de 2024 que “El rey perdido” era un “largometraje, no un documental” y “no era una representación literal de palabras exactas”.

«Pathé tiene una larga, respetada y exitosa historia de financiación y distribución de películas dramáticas basadas en personas, eventos e historias reales (incluyendo ‘La Reina’, ‘La Dama de Hierro’, ‘Philomena’, ‘Selma’, ‘Pride’, ‘Judy’ y ‘El Gran Escaper’) y mantenemos nuestra decisión de financiar ‘El Rey Perdido’, para darle a Philippa Langley una voz y llevar su historia a la pantalla», dijo la compañía en ese momento. «Respetaremos la decisión del juez y confiamos en que la película no tiene el significado que Richard Taylor alega. Pathé nunca tuvo la intención de tergiversar a nadie y creemos que lograremos defender la película y la posición de Pathé».