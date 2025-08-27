Steve Carell y John Krasinski visitaron ‘The Paper’ set

Steve Carell y John Krasinski puede no aparecer en «El papel«Pero los dos actores estrellaron el conjunto de»La oficinaSpin -off en su primer día de disparo para desearle buena suerte al elenco.

Como la estrella de «The Paper» dijo Sabrina Impacciatore Entretenimiento semanalElla y sus coprotagonistas Domhnall Gleeson y Chelsea Frei estaban en su trailer de maquillaje en el Lot de Universal Studios en Los Ángeles cuando fueron visitados por un par de invitados sorpresa.

«No hay maquillaje todavía. Estamos muy ansiosos. Como, Dios mío, estamos tan asustados. Y luego escuchamos golpear, golpear«Dijo Impacciatore.» ¡Alguien entra en el trailer, y es Steve Carell y John Krasinski! Nos estamos desmayando. ¿Cómo qué? ¿Te imaginas? ¿No es una locura? ¡El primer día de tiro!

Carell y Krasinski resultaron estar en el estudio de estudio ese día, filmando un comercial de la marca de café italiano Lavazza justo al lado. «Pensé, esta es una bendición. El café italiano, que es el café que he estado bebiendo toda mi vida», dijo Impacciatore, el actor italiano que estalló después de su papel en la segunda temporada de Sicily-set de «The White Lotus».

Impacciatore dijo que Carell y Krasinski, que interpretaron a Michael Scott y Jim Halpert en «The Office», se detuvieron en el conjunto de «The Paper» para desearle buena suerte al elenco en su primer día.

No fue la primera vez que Impacciatore conoció a Carell. Nunca había visto «la oficina» antes de abordar la rama de pavo real «The Paper», por lo que se enfrentó a la comedia en el lugar de trabajo antes de comenzar la producción. Se volvió «adicta» al programa, diciéndole a EW: «Steve Carell se convirtió en alguien que amaba». Entonces, cuando supo que Carell protagonizaba una producción de Broadway del «tío Vanya», Impacciatore decidió volar de Roma a Nueva York para ver al actor en la carne. Le pidió al cocreador de «The Paper» y al showrunner de «Office» Greg Daniels que le dijera a Carell «Creo que es uno de los artistas más increíbles de este planeta».

«Compré un maldito vuelo», dijo Impacciatore. «Fui a ver el espectáculo. Fui a la habitación verde. Lo esperé. Él salió. Estaba temblando. Le dije: ‘¡Soy Sabrina! ¿Puedes bendecirme?’ Necesitaba su bendición [for ‘The Paper’]. Él era el más dulce. Era tan cálido. Me estaba animando mucho. Él dijo: ‘Estas personas son brillantes. Vas a tener la mejor experiencia de tu vida. Vas a ser genial ‘.

«Me estaba dando confianza», agregó Impacciatore. «Nunca olvidaré eso. Nunca. Fue correcto hacer eso».

En «The Paper», Impacciatore interpreta a un editor en un periódico del medio oeste. Cuando llega un ansioso nuevo editor en jefe, ella y un grupo de empleados de Ragtag tienen la tarea de dar una nueva vida al cajero de la verdad de Toledo. La serie también está protagonizada por Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y el favorito de «Office» Oscar Nuñez, repitiendo su papel de Oscar Martínez.

Los 10 episodios de la serie caerán en Peacock el 4 de septiembre.