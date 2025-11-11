Steve Buscemi, Hamish Linklater y Jeff Hiller serán invitados en ‘Elsbeth’

CBS”Elsbeth» está alineando más estrellas invitadas a medida que avanza la temporada 3, incluyendo Steve Buscemi (actualmente visto en “miércoles”), Hamish Linklater (“Gen V”) y reciente ganador del Emmy Jeff Hiller (“Alguien en algún lugar”).

En «Elsbeth», que regresó para la temporada 3 el 12 de octubre y se transmite los jueves a las 10 pm ET, Buscemi interpretará a Simon, descrito como un «cinco veces campeón de crucigramas y el favorito de este año para volver a ganar. Un perfeccionista obsesivo, Simon termina en una batalla mortal con el editor del rompecabezas desde hace mucho tiempo por pistas de la cultura pop y cierta concursante».

Hiller interpretará a Félix, «uno de los peces gordos de Nueva York, el principal fabricante de pelucas de la ciudad. Consignado a crear peluquines para ejecutivos de Wall Street y pacientes médicos, Félix sueña con encargos más glamurosos. Cuando su ambición le lleva a tomar decisiones muy malas, uno de sus rivales acaba muerto».

Y Linklater aparecerá como Archer Bryant, «un empresario tecnológico convertido en fanático del fitness con la búsqueda de vivir para siempre. Eso requiere una dieta estricta, ejercicio, productos farmacéuticos, un régimen de sueño y posiblemente un asesinato».

Parece que hay mucho trabajo reservado para Elsbeth Tascioni (Carrie Preston), el Capitán CW Wagner (Wendell Pierce) y el equipo. “Elsbeth” ya está en el episodio 6 de la temporada 3 esta semana, pero no te preocupes: este es un procedimiento de la cadena, por lo que queda mucho, mucho más por hacer.

En cuanto a nuestros invitados, ¿cómo están, queridos niños? Buscemi es conocido por “Reservoir Dogs”, “Fargo” y “The Big Lebowski” en el cine y “Boardwalk Empire”, “Miracle Workers” y “The Sopranos” en la televisión. Actualmente se encuentra en la temporada 2 de “Wednesday” de Netflix y acaba de terminar la próxima película de Martin McDonagh, “Wild Horse Nine”, para Searchlight.

Además de ganar el Emmy al mejor actor de comedia por «Somebody Somewhere», Hiller será el próximo actor en la comedia de NBC «Stumble» y en la próxima serie de Apple TV «Widow’s Bay». Escribió las memorias “Actress of a Certain Age”, mientras que su espectáculo individual “Jeff Hiller is Basic” se presentó recientemente en el Joe’s Pub del Public Theatre.

Linklater acaba de terminar el thriller de Netflix “The Whisper Man” y actualmente se encuentra en la película “A Big Bold Beautiful Journey”. También obtuvo elogios de la crítica por su trabajo en la temporada 2 de “Gen V” de Prime Video.

“Elsbeth”, basada en el personaje visto por primera vez en “The Good Wife” y “The Good Fight”, trata sobre la abogada defensora de Chicago, Elsbeth Tascioni, quien se muda a Nueva York como abogada de decretos de consentimiento que trabaja con la policía de Nueva York para localizar a los asesinos de Nueva York utilizando su visión intuitiva. CBS Studios está detrás del programa.

Robert King, Michelle King, Jonathan Tolins, Liz Glotzer, Erica Shelton Kodish, Bryan Goluboff y Gail Barringer son los productores ejecutivos, mientras que Tolins se desempeña como showrunner. Robert y Michelle King cocrearon la serie.