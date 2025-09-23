Sterlin Harjo de The Lowdown sobre Ethan Hawke, película de ‘Reserva Dogs’

Los fanáticos de la aclamada serie de tres temporadas de FX «Reservation Dogs» vieron de primera mano cuánto creador Sterlin Harjo Veneró el arte del cine. Los episodios a menudo contenían guiños a varios géneros y películas; El final de la serie fue incluso un homenaje a «Nashville» de Robert Altman.

Por lo tanto, no sorprende que cuando Harjo se propuso crear su seguimiento de «Rez Dogs», decidió abordar otro de sus estilos de película favoritos: Noir. «La baja«Que se estrena el 23 de septiembre en FX, Stars Ethan Hawke Como el periodista ciudadano Lee Raybon, quien se llama a sí mismo un «Truthstorian» mientras investigaba el vientre de Tulsa, Okla.

«Simplemente soy un fanático de Noir», dice Harjo, quien ejecutora «The Lowdown» además de escribir y dirigir al piloto. «Y siempre había pensado que podía establecer uno en Tulsa. Noirs que están ambientados en Los Ángeles, eso se ha hecho. Pero el bajo viento de Tulsa, la conspiración de Tulsa, lugares en el medio de Estados Unidos, aún no se han explorado».

Harjo creció en el área; Es miembro de la tribu Muscogee Creek, que fundó Tulsa, por lo que esto también es personal para él, tal como lo era «perros de reserva». Harjo dice que ama a Tulsa, pero no pasa por alto su terrible pasado. La historia de la devastadora masacre de la carrera de Tulsa de 1921, en la que cientos de residentes negros fueron asesinados por turbas de tulsanos blancos, se ha vuelto mejor conocido en los últimos años gracias a activistas e incluso programas de televisión como «Watchmen»; También se hace referencia en «The Lowdown».

«Creo que cada lugar tiene una historia realmente oscura en Estados Unidos», dice Harjo. «Mucha gente ha sacado más verdades sobre la historia de Tulsa, especialmente cuando se refiere a la masacre de la raza de Tulsa. Esa verdad y ser honesto con su pasado es sanar, y reúne a una comunidad y despierta a la gente. Estás viendo que eso sucede ahora. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero está sucediendo.

«La historia de Tulsa, y la historia de Oklahoma en general, es una de la oscuridad, al igual que el resto de los Estados Unidos», agrega. «Específicamente, era territorio indio. Mi tribu y muchas otras tribus fueron marchadas aquí a Oklahoma, por el rastro de las lágrimas … pero también es una historia de supervivencia. Esas tribus reconstruidas, y esas tribus están prósperas ahora. Por lo tanto, por lo tanto como es una historia de la que estás tocando en la oscuridad, también es que ves la supervivencia en Oklahoma y en Tulles». «.

Como joven cineasta independiente en la década de 2010, Harjo trabajó con la revista local de Tulsa Muckraking This Land Press (y el spin -off This Land TV), que también jugó un papel importante en la exploración de la historia y el futuro de la ciudad.

«Me dieron un reinado gratuito para hacer documentales en Tulsa sobre lo que quisiera hacer», dice Harjo. «Estábamos hablando de historias que sucedieron localmente, y realmente estábamos sosteniendo un espejo en nuestra ciudad. Y realmente presentar a la ciudad un reflejo de sí mismo, para bien y para mal, lo bueno y lo malo».

Fue allí donde Harjo conoció a Lee Roy Chapman, quien finalmente inspiró al personaje de Hawke en «The Lowdown».

«Hice una serie con él llamado ‘Tulsa Public Secrets’, donde monté escopeta en su camioneta blanca», dice Harjo. «Era periodista. También era historiador, investigador. Una cosa con la que estaba obsesionado era hablar de cosas de las que muchas personas no estaban interesadas o no querían hablar, involucrando la verdad. Me tomé mucho de él, se inspiró en él».

Después de que Chapman murió en 2015, Harjo consideró hacer una película sobre él, pero luego se puso ocupado con «perros de reserva». Después de que terminó ese espectáculo, Harjo comenzó a patear esa idea negra, y pronto se dio cuenta de que podía adaptar su opinión sobre Chapman a «The Lowdown».

Sterlin Harjo, Ethan Hawke, «The Lowdown» (Shane Brown/FX)

Firmar a Hawke para productos ejecutivos y protagonizar el proyecto era natural; Harjo y Hawke se conocen desde hace años. (Los dos han escrito juntos, y Hawke apareció como una estrella invitada en la última temporada de «Rez Dogs»). Pero debido a que están cerca, Harjo no quería presumir que podría pedirle a su amigo que participara en «The Lowdown», así que inventó un plan.

«No quieres herir la amistad», dice Harjo. «Así que se lo envié bajo la apariencia de que quería notas de mi guión. Solo estaba tratando de ver si estaba interesado, y cuál era su reacción. Y afortunadamente, lo leyó y dijo: ‘¿Por qué no estoy interpretando a este tipo?’ A partir de ese momento, estoy como, ‘¡Bueno, lo eres!’ »

En «The Lowdown», el personaje de Hawke, Lee, investiga a la poderosa familia Washberg, incluido un candidato a gobernador del estado de Oklahoma (interpretado por Kyle Maclachlan) cuyo hermano (Tim Blake Nelson) se suicida en circunstancias misteriosas. Jeanne Tripplehorn interpreta a la viuda, mientras que «The Lowdown» también está protagonizada por Kaniehtiio Horn como el ex de Lee, y Ryan Kiera Armstrong como su hija.

«Mucha gente acordó estar en este programa», dice Harjo. «Parte de eso es Ethan, parte de eso es otros actores, pero creo que mucho de eso son ‘perros de reserva’. Mucha gente se inspiró y realmente le gustó ese programa.

«The Lowdown» toca otros temas, incluidos los intentos de Lee de ser un buen padre a pesar de la naturaleza exigente de su trabajo, algo con lo que Harjo dice que podría relacionarse. «Cuando estaba trabajando para esta prensa de tierra, mi hija tenía alrededor de 13 años», recuerda. «Tenía situaciones de vida locas, tratando de ser un cineasta independiente y tratando de ganarse la vida, y preguntándome si tenía un futuro, preguntándome si realmente estaba lastimando a mi hija haciendo esto».

Y luego está el tema del periodismo y vadeando hechos, dos cosas que parecen estar en peligro en la sociedad moderna. «Necesitamos personas que luchen por la verdad, y necesitamos personas que luchen por lo que es justo y nos lleva al futuro», dice. «Quiero decir, nuestros hijos literalmente dependen de ello».

Harjo espera mantener «The Lowdown» en las temporadas futuras, con el personaje de Hawke investigando un crimen diferente en cada entrega. Harjo también está trabajando en más proyectos, incluida una Comedic Western Series y una pieza no revelada de literatura estadounidense que tiene como objetivo convertir en otro espectáculo. También está ocupado con una característica que se ha configurado en Searchlight.

Mientras tanto, Harjo también espera volver a visitar el universo de «Reserva Dogs» con una idea de película que está dando vueltas.

«Todavía está en el horizonte», dice. «Está un poco lejos, pero me encantaría hacer uno de esos. ¡Simplemente no quiero arruinarlo!»

Mientras tanto, los fanáticos de «Rez Dogs» encontrarán muchos huevos de Pascua en «The Lowdown», comenzando con la misma escena de apertura, cuando Hawke pase por la estrella de «Rez Dogs» Paulina Alexis (en el personaje como Willie Jack).

«Eso es una transferencia», dice Harjo. «Estábamos a punto de disparar la apertura, y recibí una llamada de Paulina. Ella dice: ‘¡Tío, estoy en la ciudad! ¡Acabo de visitarme’. Y entonces ella vino a establecerse, y yo dije: ‘Tienes que estar en esto’. Así que la tengo caminando por Ethan al principio, y ella solo hace que uno de sus Willie Jack asiente con él.

«The Lowdown» se estrena el martes 23 de septiembre a las 9 pm ET en FX, y se transmite al día siguiente en Hulu.