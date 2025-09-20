Stephen y Jerry Jones burlan el comercio potencial para mejorar la defensa de los Cowboys

El Dallas Cowboys han sido una organización llena de drama en la NFL desde que Jerry Jones compró el equipo en 1989. Ha sido una montaña rusa sin parar de historias, rumores y una combinación de jugadores y entrenadores descontentos.

Esta pasada temporada baja de la NFL fue el ejemplo perfecto de lo que pueden ser los Circos cuando se trata de estar en los titulares a diario, con el Micah Parsons Saga es todo de lo que cualquiera podría hablar. En última instancia, el enfrentamiento entre Jones y el apoyador superestrella terminó en un intercambio de gran éxito al Green Bay Packers, que envió ondas de choque en toda la liga y el mundo de los deportes profesionales.

El impactante comercio rivalizó un acuerdo que ocurrió en la NBA a principios de este año, cuando el Dallas Mavericks inesperadamente intercambiado guardia superestrella Luka Doncic hacia Los Angeles Lakers a cambio de compañera superestrella Anthony Davis. La ciudad de Dallas y sus fanáticos de los deportes acérrimos aún no pueden entender ninguno de los oficios.

Jerry Jones de los Cowboys está en eso de nuevo

Después de solo dos juegos para comenzar la temporada 2025 de la NFL, Jones y la compañía están nuevamente en él, revolviendo el bote al burlarse de otro intercambio potencial para, lo creas o no, actualizar el lado defensivo del fútbol.

Durante una aparición en 105.3, el fanático a través de Jon Machota del Atlético, Jones comenzó a avivar las llamas una vez más con especulación comercial que rodea la franquicia de los Cowboys.

Propietario de los Cowboys Jerry Jones en @1053TheFan Si están abiertos a agregar ayuda defensiva a través del comercio: «Absolutamente, estoy abierto para el período de negocio relativo ahora que tenemos esas selecciones adicionales. Deberíamos serlo». – Jon Machota (@jonmachota) 19 de septiembre de 2025

«Absolutamente, estoy abierto para el período de negocio relativo ahora que tenemos esas selecciones adicionales», dijo Jones. «Deberíamos serlo».

Después de renunciar a 61 puntos colectivamente en los primeros dos juegos de la temporada contra el Filadelfia Eagles y Gigantes de Nueva YorkLos Cowboys definitivamente deberían buscar mejorar su defensa. Entonces, Jones no se equivoca en esta situación, ya que deberían estar trabajando en los teléfonos.

El problema, como señalarán los fanáticos de los Cowboys, es que simplemente renunciaron a un talento generacional en el apoyador de un equipo que ahora parece un contendiente del título del Super Bowl en la NFC y podría permanecer así durante muchos años.

Jones y la oficina principal crearon este problema en defensa al no estar dispuestos a pagar el precio de venta de Parsons, que el resto de los equipos de la liga habrían estado más que dispuestos a hacer. Es esencialmente una herida autoinfligida, que ahora tienen que abordar.

Cowboys Brass en la misma página sobre Wheeling and Trating

Stephen Jones, hijo de Jerry y vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, también tuvo 105.3 el fanático y habló sobre lo que dijo su padre sobre estar «abierto a los negocios» más temprano en el día.

«Creo que siempre estás abierto a cualquier oportunidad, ya sea que tengas más (selecciones de draft) o no», dijo Stephen Jones. … «Cada vez que se presenta la oportunidad correcta, entonces estamos abiertos a ella.

«No estoy al tanto de lo que dijo. No creo que haya escuchado su entrevista, pero lo estaría por ello y por mirar algo que nos dio la oportunidad de no solo hacernos un equipo mucho mejor este año, sino que nos haga mejores para el futuro».

Toda la familia parece estar a bordo con los Cowboys haciendo otro intercambio, por lo que podría haber algunos fuegos artificiales para salir aquí pronto, o esto podría ser aire caliente para que Dallas vuelva a los titulares, lo que no sería tan sorprendente.