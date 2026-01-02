Stephen Schwartz se retira de la programación 2026 del Kennedy Center

Esteban SchwartzEl compositor detrás de musicales clásicos desde “Godspell” hasta “Wicked”, ha revelado que no participará en un programa dedicado a destacarlo en el Centro Kennedy el 16 de mayo.

“Ya no representa el lugar apolítico para la libre expresión artística para el que fue fundado”, dijo Schwartz en un correo electrónico enviado a Newsday por su asistente. «De ninguna manera pondría un pie allí ahora».

La velada todavía se anuncia en el sitio web de la institución de DC, pero Schwartz dijo a Newsday que no ha oído nada al respecto desde febrero pasado, por lo que asumió que había sido cancelada en medio de los cambios con la toma del centro por parte de la administración Trump. Incluso si el espectáculo estuviera programado para continuar, dijo, se negaría a asistir por principio.

“El año pasado, mucho antes del cambio de junta directiva y nombre del Centro Kennedy, (la directora) Francesca Zambello me invitó a ser parte de un evento de la Ópera Nacional de Washington el 16 de mayo de 2026”, dijo Schwartz en el correo electrónico enviado a Newsday. «Pero no he oído nada al respecto desde febrero de 2025, así que he asumido que ya no sucederá. No puedo imaginar a Francesca continuando en las circunstancias actuales. Si sucede, por supuesto que no seré parte de ello».

Schwartz se une a una lista cada vez mayor de artistas y artistas que se han retirado de las apariciones programadas para el lugar, incluido un torrente reciente que se retiró después de que la junta, en gran parte instalada por Trump, votó para agregar el nombre del actual presidente encima del de John F. Kennedy, sin base legal para cambiar el nombre de un monumento nacional.

La retirada de Schwartz tiene un valor simbólico: fue coguionista del programa que inauguró el Centro Kennedy en 1971, “Mass”, una colaboración con Leonard Bernstein.

Schwartz era una de las pocas figuras de renombre que quedaban y que tenía programada una actuación en el Centro Kennedy en 2026. Variedad Escaneé la lista de eventos en la página de venta de entradas del lugar, y Renee Fleming y Tyrese se encuentran entre las únicas celebridades en el expediente. De lo contrario, la programación en este momento se dedica principalmente a atracciones orquestales y otras tarifas institucionales, junto con programación infantil, un espectáculo de comedia recurrente y musicales en gira. Algunas actuaciones de jazz y música americana menos famosas salpican la programación.

Entre las cancelaciones más recientes enumeradas se encuentra una serie de actuaciones del grupo de comedia asiático “Asian AF”, que figuran como “canceladas” en el sitio del Kennedy Center, aunque los programas todavía aparecen en el sitio web del propio grupo de comedia.