Stephen Miller critica a Robert De Niro por comentario nazi: ‘Viejo triste’

Esteban Miller, Donald TrumpEl subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional de Washington, arremetió contra Robert De Niro durante una entrevista de Fox Newscalificando al ganador del Oscar como “un anciano triste y destrozado” que “se ha estado degradando ante la cámara con una película horrible tras otra”. La perorata de Miller se produjo días después de De Niro apareció en MSNBC y criticó a Miller como un “nazi” mientras hablaba de cómo Trump “no querrá abandonar” la Casa Blanca y buscará un tercer mandato inconstitucional como presidente de Estados Unidos.

«Lo organizó, supongo que es el Goebbels del gabinete, Stephen Miller», dijo De Niro, comparando a Miller con el principal propagandista de Adolf Hitler. “[Miller is] ¡un nazi! Sí, lo es y es judío. Debería avergonzarse de sí mismo”.

A Miller se le preguntó sobre las críticas mientras estaba en «Hannity» de Fox News y respondió: «Robert De Niro es un anciano triste y destrozado que está mayormente enojado porque no ha hecho nada que valga la pena ver en al menos 30 años. Probablemente la cadena más larga de fracasos, fracasos y vergüenzas».

«Este hombre se ha estado degradando ante la cámara con una película horrible tras otra durante toda mi vida adulta y nadie lo toma en serio», añadió Miller. «No por su familia, amigos, comunidad. Es un caparazón de hombre y todos ignoran todo lo que dice».

Variedad se ha puesto en contacto con el representante de De Niro para hacer comentarios.

Cabe señalar que la afirmación de Miller de que De Niro ha tenido “la serie más larga de fracasos, fracasos y vergüenzas” en los últimos 30 años es completamente falsa. Si bien el actor ha tenido su parte de decepciones de taquilla, las últimas tres décadas de la filmografía de De Niro incluyen éxitos de comedia como “Meet the Parents” y “Meet the Fockers”, el clásico criminal “Heat”, éxitos ganadores del Oscar como “Silver Linings Playbook” y “Joker” y más. También obtuvo tres nominaciones al Premio de la Academia en los últimos 30 años por “El lado bueno de las cosas”, “El irlandés” y “Los asesinos de la luna de las flores”.

De Niro es uno de los críticos más abiertos de Trump en Hollywood. Durante su reciente entrevista con MSNBC, que se realizó justo después de la más reciente protesta de No Kings contra la administración Trump, el actor instó a los estadounidenses a continuar luchando contra el presidente.

«No podemos ceder», dijo De Niro. «No puedo dejarlo porque no va a dejar la Casa Blanca. No quiere dejar la Casa Blanca. No dejará la Casa Blanca. Cualquiera piensa que hará esto o aquello, simplemente se está engañando a sí mismo».

De Niro añadió: «Los republicanos, sobre todo, porque lo saben, pero están de acuerdo. Es una situación clásica de matón. Lo vemos, y no hay otra manera de enfrentar a un matón. Tienes que enfrentarlo y luchar y hacerles retroceder y hacerlo retroceder. Esa es la única manera en que esto va a funcionar».