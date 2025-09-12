Stephen King se disculpa por reclamar que Charlie Kirk abogó por ‘Stoning Gays’

Rey Stephen Se disculpó el viernes por afirmar que el activista conservador Charlie Kirk «abogó por la drogada a los gays». King hizo la afirmación inicial en una publicación de redes sociales eliminadas escritas después de que Kirk fue asesinado a tiros el 10 de septiembre en un evento que fue el anfitrión de la Universidad de Utah Valley.

«Pido disculpas por decir que Charlie Kirk abogó por la piedra de la piedra a los gays. Lo que realmente demostró fue cómo algunas personas seleccionan pasajes bíblicos», el autor de 77 años escribió En la plataforma de redes sociales X.

La afirmación inicial de King fue en referencia a los comentarios de que Kirk había hecho en su podcast En 2024, en el que Kirk criticó a la estrella de YouTube de los niños, la Sra. Rachel por citar el deseo de Dios de que los cristianos «amen a tu prójimo» en Levítico, diciendo que eso debería incluir personas homosexuales. Kirk respondió: «Por cierto, la Sra. Rachel, es posible que desee abrir esa Biblia tuya. En una referencia menor, parte de la misma parte de las Escrituras, en Levítico 18, es que ‘Tuchas con otro hombre serán apedreados hasta la muerte’. Solo digo «.

La publicación inicial de King recibió una reacción generalizada entre los conservadores, incluso del senador de Texas, Ted Cruz, quien llamó al autor un «mentiroso horrible, malvado y retorcido» en su respuesta. Rey respondió a Los comentarios de Cruz con: “El horrible, malvado y retorcido mentiroso se disculpa. Esto es lo que obtengo por leer algo en Twitter [without] verificación de hechos. No volverá a suceder «.

King es una presencia prolífica en X, donde ha sido un crítico activo y vocal del presidente Trump. Kirk surgió como una de las figuras más fundamentales en el movimiento conservador en los últimos años, cofundando el punto de inflexión sin fines de lucro EE. UU. Y convertirse en un aliado de Trump después de abogar por movilizar el voto juvenil por el candidato al Partido Republicano.

La disculpa del autor se produce después de que el presidente Trump apareció en Fox News el viernes por la mañana para anunciar que un sospechoso en el tiroteo de Kirk había sido detenido a custodia policial. En una conferencia de prensa posterior, el gobernador de Utah Spencer Cox identificado El sospechoso como Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah. El gobernador dijo que Robinson le había indicado a un amigo de la familia que estaba conectado con el tiroteo, lo que llevó a su arresto.