Stephen King critica la violencia de la película de superhéroes como ‘pornográfico’

Rey Stephen recientemente habló con The Times UK Y criticó las películas de superhéroes de Hollywood por que a menudo representan una violencia sin fundamento. En varias películas de Marvel y DC, las ciudades enteras son destruidas sin que el espectador ve ningún daño real a la vida humana. King, cuya novela de terror distópica «The Long Walk» recibe el tratamiento de adaptación cinematográfica este mes, no está de acuerdo con este enfoque de la violencia cinematográfica.

«Si nos fijamos en estas películas de superhéroes, verá algunos supervillano que está destruyendo bloques de la ciudad enteros pero nunca se ve sangre», dijo King. «Y hombre, eso está mal. Es casi, como, pornográfico … dije [for ‘The Long Walk’]Si no vas a mostrarlo, no te molestes. Y entonces hicieron una película bastante brutal «.

Dirigida por el veterano de «The Hunger Games» Francis Lawrence y adaptado por el cineasta «Strange Darling» JT Mollner, la película «The Long Walk» sigue a la misma creación de la novela de King en 1979. Ambientada en un distópico Estados Unidos, la historia se centra en un grupo de adolescentes que compiten en el concurso homónimo que requiere que caminen a cierta velocidad o sean asesinados. La película está protagonizada por Cooper Hoffman, David Jonsson, Judy Greer, Mark Hamill y más.

En un reciente entrevistarse con Variedad, Hoffman dijo que la historia de la película requería que los actores a menudo caminaran «15 millas por día en clima de 100 grados» durante la filmación.

«Hay momentos en los que te obligan a ser actores del método», dijo Hoffman. «Cualquiera que sea el ‘método’ para la gente. Pero nosotros son caminando. Nadie está fingiendo eso. Y es agotador «.

«The Long Walk» se abre en los cines el 12 de septiembre de Lionsgate.