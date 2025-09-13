Stephen Jones dice que los Cowboys aún podrían firmar a Jadeveon Clowney

Defensor de borde del agente libre Jadeveon Clowney tomó una visita con el Dallas Cowboys A principios de esta semana, pero se fue sin firmar un contrato. Los Cowboys están mirando la ayuda para agregar una ayuda de pase después de ver esa unidad de lucha en la Semana 1 contra los Eagles después de intercambiar a la estrella Ed Micah Parsons a los Packers, en lugar de firmarlo con una extensión importante.

Vicepresidente Ejecutivo de Cowboys (EVP) y Director de Operaciones (COO) Stephen Jones se unió al programa de radio Sports Star de San Antonio 94.1 el jueves Para discutir cómo fue la visita de Clowney y si Dallas aún podría firmarlo en el futuro.

«No, todavía lo estamos mirando y vemos cómo va a funcionar esto, pero ciertamente es un tipo que estamos viendo que podría ayudarnos en el exterior», dijo Jones, indicando que todavía les gustaría traerlo si es posible. Críticamente, aunque a Clowney le gustaría sopesar todas sus opciones, parece abierto a la idea de firmar con Dallas más adelante en la temporada.

Evp de los Dallas Cowboys Stephen Jones sobre cómo fue la visita de Jadeveon Clowney

«Lo más importante en alguien como Jadeveon es solo conocerlo y ver cuál es su plan y cuáles son sus pensamientos», dijo Jones. «Obviamente era alguien que no había estado en un [training] campamento, pero esos veteranos, ese es un plan. Y hemos tenido esos tipos que realmente han funcionado para nosotros de una manera positiva, pero solo para pasar tiempo, déjelo conocernos, nuestros compañeros de equipo «.

«Debido a que muchos tipos así ciertamente quieren encontrar el derecho, no solo el dinero tiene que ser correcto, sino la situación correcta», continuó. “Fue una gran oportunidad para él ver de qué se trata nuestra organización, para conocer [Dallas head coach Brian] Schottenheimer y su personal, para reunirse [Cowboys owner] alemán [Jones] y yo, y [Vice President of Player Personnel] Voluntad [McClay]para ver la instalación. Creo que ciertamente estaba impresionado con eso, pero eso es realmente lo que entra en la visita. No se trata tanto del entrenamiento con alguien así, es un tipo que se mantiene en forma y jugó a un alto nivel durante más de 10 años en la NFL «.

Jadeveon Clowney sigue siendo un jugador de la NFL de alto nivel

Clowney tiene 15 capturas en sus últimas dos temporadas en Carolina y Baltimore, para ir con 89 tacleadas, dos balones sueltos forzados y nueve pases defendidos. La ex selección general número 1 de los Houston Texans fuera de Carolina del Sur en 2014 es un defensor de élite fuera del borde que aún puede darle un poco de jugo en el pase.

Sin Parsons, los Cowboys carecen de un cambio de juego en Edge Rusher. Puede que Clowney ya no sea eso, pero es un jugador de piso que se aferrará a la carrera, algo en lo que esta organización ha predicado que quiere mejorar. Es el tipo de adición veterana que puede impulsar la temporada de un equipo.