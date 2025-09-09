Stephen Jones de los Cowboys llama a Jalen Carter escupiendo incidente

El Dallas Cowboys y Filadelfia Eagles son una de las mayores rivalidades de la NFL, con dos de las bases de fanáticos más grandes también. Una cosa es ser una rivalidad, pero hay una delgada línea de falta de respeto que no debe cruzar. Durante la victoria de los Eagles contra los Cowboys el jueves pasado el jueves por la noche, Jalen Carter cruzó esa línea escupiendo a Dak Prescott.

Más tarde salió un video que mostró a Prescott escupiendo en la dirección de Carter. Si eso era para ponerlo en marcha o que en realidad no quiso hacerlo es una cosa, pero independientemente, ambos estaban equivocados en cierto sentido.

Al hablar sobre la situación, Stephen Jones, el COO/copropietario de los Cowboys, dijo que no cree que nadie deba defender eso. Tampoco cree que Carter dijera que sea un juego emocional y que probablemente quiera eso de regreso.

«No creo que nadie defienda eso. No creo [Carter] lo hizo tampoco «, dijo Jones, por los Cowboys. «Es un juego emocional, y a veces haces cosas que te gustaría tener.

¿La rivalidad de los Eagles-Cowboys exageró la situación?

El incidente parece exagerado debido a la rivalidad entre los Dallas Cowboys y Filadelphia Eagles. Si Prescott no escupió en esa dirección, podría no haber sido nada, lo más probable. Sin embargo, Carter también estaba equivocado por ir allí y escupir directamente sobre él.

«(H) E estaba trolleando, supongo que se podría decir, tratando de meterse con Tyler Booker», dijo Prescott. «Solo lo estaba mirando. Estaba aquí por los dos linieros, y supongo que necesitaba escupir, y no iba a escupir a mi liniero y simplemente escupir adelante … y él dice: ‘¿Estás tratando de escupirme?»

«Hablé con Dak mientras salía del campo después del juego», dijo Jason Garrett. «Dak dijo que estaba hablando con Tyler Booker, y tuvo que escupir. Entonces, escupió sobre el hombro de Booker. Creo que Jalen Carter lo estaba mirando y vino y dijo: ‘¿Me estás escupiendo?’ Entonces Dak dijo: «¿Por qué te escupiría?» Él [Carter] Se acercó y le devolvió la escupida. Supongo que fue un malentendido «.

Jalen Carter lamenta acciones

Carter dijo que se siente mal por los fanáticos de los Philadelphia Eagles que estaban allí para verlo jugar, así como sus compañeros de equipo.

Si los Eagles hubieran perdido ese juego, muchos habrían estado señalando a Carter, que muchos consideran uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL.

«Fue un error que sucedió de mi lado, y simplemente no volverá a suceder», dijo Carter. «Me siento mal, solo para mis compañeros de equipo y los fanáticos. No volverá a suceder. Hice esa promesa».

Todo esto está fuera de él, y con una suspensión posible, pero la NFL no lo anuncia todavía, con suerte, Carter no tendrá que perderse en ningún momento.

Las águilas están listas para enfrentarse al Jefes de Kansas City El domingo en lo que debería ser uno de los mejores juegos del año en una revancha del Super Bowl de la temporada pasada.