Stephen Graham de Adolescencia gana Emmy para el actor principal de la serie limitada


Stephen Graham ganó el actor principal de la serie limitada Emmy el domingo, reconociendo su interpretación de Eddie Miller en Netflix «Adolescencia«Que él co-creó.

«Este tipo de cosas normalmente no le sucede a un niño como yo. Solo soy un niño de raza mixta de un bloque de pisos en un lugar llamado Kirkby», dijo Graham, que es de ascendencia sueca y jamaicana. «Estar aquí hoy frente a mis compañeros, y ser reconocido por ti, es lo más humillante que puedo imaginar mi vida, y te muestra que cualquier sueño es posible».

Graham es mejor conocido por los papeles cinematográficos, incluidos «Snatch» de Guy Ritchie (2000) y «Gangs of New York» de Guy Ritchie y Martin Scorsese (2002). También interpretó a Andrew «Combo» Gascoigne en la película de 2006 «This Is Inglaterra» y repitió el papel en tres miniserías secuelas que se emitieron en 2010, 2011 y 2015. Sus otros créditos incluyen «Tinker Tailor Soldier Spy», dos «Pirates of the Caribbean» y «The Irishman» como «Boardwalk Empire» On Hbo y «Peaky Caoders».

También nominados para el actor principal de la serie limitada fueron Colin Farrell para «The Penguin», Jake Gyllenhaal para «Presumido inocente», Brian Tyree Henry para «Dope Thief» y Cooper Koch para «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story».

«Adolescencia» le valió a Graham sus primeras tres nominaciones y victorias del Emmy. Además del premio de actuación, se llevó a casa trofeos para series limitadas sobresalientes y escritura de series limitadas.

Más por venir …



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí