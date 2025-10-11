Stephen Dorff y Dean Norris se unen a Cole Sprouse en ‘Elastic Hearts’

Daniel Norris y Esteban Dorff se han unido al elenco de “Corazones Elásticos”, reveló Forty Five Films, el primer largometraje estadounidense del guionista y director danés Milad Schwartz Avaz.

La pareja se une Los protagonistas previamente anunciados Cole Sprouse (“Riverdale”) y Darby Lee-Stack (“The Holdovers”) en el drama íntimo, basado en personajes, ambientado en la América contemporánea. Los detalles de la trama permanecen en secreto, con Sprouse interpretando a Oliver y Lee-Stack asumiendo el papel de Allie. La fotografía principal está programada para finalizar el 12 de octubre, luego del inicio de la producción el 8 de septiembre.

“Hacer una película independiente puede parecer un camino empinado desde el primer día”, dijo Avaz. «Con nuestras grandes ambiciones de que ‘Elastic Hearts’ se convierta en una película global, incorporar a Dean Norris y Stephen Dorff ha convertido ese ascenso en impulso. Vinieron por el guión y lo están dando todo».

Avaz describió anteriormente el proyecto como “una película profundamente personal sobre el amor y las decisiones que nos moldean”.

Los créditos del cineasta incluyen la serie «Alfa», que se proyectó en la Berlinale, la aclamada por la crítica «While We Live» y «STHLM Blackout», que marcó el primer Prime Original escandinavo. Avaz fue nombrado uno de Variedad‘s Europeos a seguir en 2018.

Misam Avaz produce para Forty Five Films, con Christoffer Jindyl como productor ejecutivo de Shotgun Productions. Detrás de la cámara, el director de fotografía Albert Salas, ganador de los Cannes Lions y Tribeca y Camerimage por “Obey”, está dirigiendo el proyecto, mientras que Allan Funch (“If I Die Today”) se encarga de las tareas de edición. Tobias Kropp (“Fixer”) compondrá la música, con Lindsey Weissmueller como directora de casting y Paul Merryman como productor de línea y UPM.

Se espera que la posproducción concluya alrededor del Año Nuevo y que la película esté lista en marzo de 2026. La película se presentará a los principales festivales de 2026 una vez finalizada.