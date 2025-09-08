Stephen Curry de Warriors detalla la importancia de su enfoque ofensivo

Cuando miras Stephen Curry Juega, su movimiento fuera de la pelota es a menudo lo primero que notas. El Guerreros de Golden State Superstar Guard es mejor conocido por su puntería de tres puntos. Sin embargo, es su movimiento constante el que le permite prosperar desde detrás del arco.

Curry es un borrón. Nunca se queda quieto, lo que obliga a sus defensores a perseguirlo por la cancha, yendo o (tontamente) bajo las pantallas. En un pasaje reciente de su nuevo libro «Shot Ready», Curry explicó por qué su movimiento sin parar es el pegamento que une su enfoque ofensivo general.

Curry continuó.

Incluso ahora, a los 37 años, el acondicionamiento de Curry y el movimiento sin parar son una parte clave de su producción ofensiva. Su gravedad asegura que las defensas reaccionen a su movimiento, lo que a menudo también abre las cosas para sus compañeros de equipo.

Curry sigue siendo un arma ofensiva de élite para guerreros

La temporada pasada, Curry se adaptó a 70 juegos de temporada regular. Promedió 24.5 puntos, 4.4 rebotes y 6 asistencias, disparando 44.8% desde el campo y 39.7% desde el rango de 3 puntos. Su movimiento le permitió liderar la lista de los Warriors para intentos de atrapar y disparar desde Deep, donde promedió 2.2 Hace por juego en 5.1 intentos.

Con la nueva temporada ahora en el horizonte, Steve Kerr sin duda se apoyará en el movimiento y la gravedad de Curry para crear oportunidades para Jimmy Butler y probable Buddy Hield. Ambos veteranos indudablemente cosecharán los beneficios de la presencia de Space Curry que puede crear.

Warriors ‘Curry no tiene planes de retirarse

En una conversación reciente con «ABC7 News Bay Area», Curry abordó su mentalidad al jubilarse. La guardia superestrella señaló que trabaja en ventanas de dos años y no imagina llamarlo pronto.

«Es la pregunta que te haces todas las mañanas», dijo Curry. «Te despiertas, y quieres, sabes, pasar un tiempo en el gimnasio y seguir trabajando en tu oficio. Todavía me encanta, por lo que no es realmente una pregunta de urgencia ahora. Pero, ya sabes, obtuve algunos consejos de algunos profesionales que extendieron sus carreras, es como, solo lo tomas cada dos años y das todo lo que tienes en ello, y luego tienes que hacer que estés en el que te hagas que te hagas que estés en el trabajo de nuevo. nivel.»

Los Warriors actualmente están persiguiendo un quinto campeonato de la Era de Curry. Todavía está entre los mejores jugadores de la NBA. Por lo tanto, es muy poco probable que llame al tiempo en su carrera, especialmente si cree que Golden State todavía tiene una oportunidad en otro anillo de campeonato.

Por supuesto, eso podría cambiar en un año o dos. Pero, por ahora, Curry parece estar encerrado y listo para continuar compitiendo al más alto nivel.