Stephen Curry de Warriors cierre la posible jubilación antes de la próxima temporada

Stephen Curry se destaca como una de las mejores superestrellas veteranas de la NBA. Y a pesar de que se está acercando al final de su carrera, el guardia de los Golden State Warriors no cree que esté cerca colgando su camiseta todavía.

A los 37 años, Curry es una de esas estrellas donde su tiempo en la NBA está llegando a su fin. Si bien ha logrado increíbles alturas para seguir jugando a un alto nivel, es inevitable que se aleje del juego en los próximos cinco años.

Por el momento, Curry está perfectamente bien para hacerlo durante unos años más. Incluso expresó tanto durante una de sus entrevistas de medios, mostrando cómo continúa amando el juego de baloncesto incluso después de muchos años.

«Es la pregunta que te haces todas las mañanas», Curry dijo durante una conversación con ABC7 News Bay Area. “Te despiertas, y quieres pasar un tiempo en el gimnasio y seguir trabajando en tu oficio. Todavía me encanta, así que ahora no es una cuestión de urgencia.

«Pero, ya sabes, obtuve algunos consejos de algunos profesionales que extendieron sus carreras, es como, simplemente lo tomas cada dos años y das todo lo que tienes, y luego te reevalúas en ese momento. Entonces, estoy comenzando un nuevo ciclo, y sabes el trabajo que tienes que poner para permanecer en tu nivel».

Respondiendo a la siguiente pregunta sobre si la jubilación llegaría pronto para él, la respuesta de Curry fue lo que muchos anticiparon: «no».

https://www.youtube.com/watch?v=vupdljsi5ge

Lo que se avecina para Stephen Curry, Warriors

Está claro que Stephen Curry todavía tiene mucho amor por jugar baloncesto. Si bien la jubilación permanecerá en la conversación, actualmente está en el lugar donde quiere estar con los Warriors.

Curry se acercará a la 17ª temporada de su carrera profesional, saliendo de otra campaña All-NBA. Promedió 24.5 puntos, seis asistencias y 4.4 rebotes por juego después de 70 apariciones. Disparó 44.8% desde el campo, incluido el 39.7% desde más allá del arco, y 93.3% desde la línea de tiros libres.

De pie como el mejor tirador de 3 puntos que la liga haya visto, Curry esperará competir por un campeonato más para agregar a su cuenta de cuatro títulos. Con solo unos años restantes en su línea de tiempo, está claro que Golden State está tratando de acomodarlo firmemente en la imagen de los playoffs.

Podrían haber hecho una carrera profunda en la última postemporada. Golden State venció a los Rockets de Houston en siete juegos y estuvieron en camino de vencer a los Minnesota Timberwolves hasta que Curry sufrió una tensión en los isquiotibiales en el Juego 1. La lesión lo dejó de lado por el resto de la postemporada cuando los Timberwolves enviaron a los Warriors en cinco juegos.

Esa situación es la razón por la cual Golden State tendrá que descubrir formas de disminuir la carga de trabajo de Curry. Si bien es más que capaz de proporcionar pantallas increíbles a su edad, será imperativo que le den un fuerte reparto de apoyo que puede ganar juegos en sus mejores y peores noches.