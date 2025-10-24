Stephen Curry de los Warriors lanza una advertencia temprana a sus rivales de la NBA

Una impresionante victoria en tiempo extra vio al guerreros del estado dorado superar un duro Nuggets de Denver lista el jueves 23 de octubre. El equipo de Steve Kerr ahora tiene marca de 2-0 para comenzar la temporada.

Durante su conferencia de prensa posterior al partido, Esteban Curry detalló cómo Golden State está construyendo una mentalidad ganadora y cómo eso puede convertirse en la base para una temporada exitosa.

«Quiero decir, quedan 80 juegos, así que entiendes que no te adelantas demasiado», dijo Curry. «Pero los pilares de la comprensión de cómo ganar, el desinterés de un equipo que puede tener ocho o nueve muchachos en una alineación final, de manera realista. Le estaba diciendo a alguien que no creo que esa alineación final, Al, Jimmy, Draymond, JK y yo, hayamos tenido problemas reales en el campo de entrenamiento».

Curry continuó.

«Cuando entiendes contra quién estás jugando y qué se necesita para ganar este juego en particular, el coeficiente intelectual colectivo y la dureza nos ayudaron a superar el obstáculo. Así que fue un gran comienzo. No hemos hecho nada todavía. Pero estamos construyendo una mentalidad ganadora».

Steph Curry: «Estamos construyendo una mentalidad ganadora». 💯

Los Warriors han construido una rotación de veteranos que está llena de experiencia y conocimiento del campeonato. Mike Dunleavy también se ha asegurado de que haya una buena cantidad de talentos jóvenes y emergentes, mientras los Warriors buscaban encontrar el equilibrio adecuado.

Curry y Butler siguen compitiendo en la línea

Después de que los Warriors consiguieran una victoria en la noche inaugural sobre los Lakers de Los Ángeles, Jimmy mayordomo reveló que él y Draymon Verde había hecho una apuesta. La estipulación es que Butler terminará la temporada con un porcentaje de tiros libres más alto que Curry. Sin embargo, contra los Nuggets, Butler anotó 7 de 8 en la línea benéfica, mientras que Curry acertó 8 de 8.

«No puedo confirmar ni negar nada de lo que está pasando con la situación de los tiros libres este año». Curry bromeó después del partido.

Independientemente de si Butler o Green ganan la apuesta, la competencia interna adicional debería impulsar a los Warriors a seguir siendo agresivos a la hora de cometer faltas de tiro. Y, a lo largo de la temporada, eso podría ser un problema que termine dando dividendos.

Los guerreros pueden ser contendientes esta temporada

El comienzo ganador de temporada de Golden State probablemente será alentador para la base de fanáticos. Los Warriors son vistos como un candidato potencial para competir por el NBA campeonato esta temporada, suponiendo que su plantilla envejecida pueda mantenerse saludable a medida que avanzamos en la campaña.

Vimos esas credenciales cuando el equipo de Kerr encontró otra marcha en tiempo extra contra los Nuggets. Los Warriors tienen mucha experiencia en toda su plantilla, por lo que saben cómo afrontar situaciones difíciles en la cancha.

Mike Dunleavy Jr. y Joe Lacob hicieron un gran trabajo identificando y adquiriendo talento este verano. Al Horford ya parece una incorporación inteligente a la rotación, y Will Richard podría estar entre los robos del draft.

Golden State tiene tiros, anotaciones interiores y una defensa confiable basada en la presión. Las bases para el éxito están sentadas. Si la franquicia puede comenzar a desarrollar hábitos de campeonato a principios de la temporada, debería emerger como uno de los mejores equipos de la liga en poco tiempo, y esa debería ser una perspectiva aterradora para otras plantillas con esperanzas de competir por un campeonato esta temporada.