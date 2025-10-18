Stephen Curry de los Warriors está abierto a seguir los pasos de LeBron James

Stephen curry está entrando en su temporada de 37 años con el guerreros del estado dorado. La superestrella francotiradora sigue estando entre los jugadores más talentosos del mundo. NBAmientras continúa desafiando el proceso de envejecimiento.

Sin embargo, Curry se ha enfrentado a las inevitables preguntas sobre su futuro en los últimos años. Y, a medida que crezca, esas consultas solo aumentarán en frecuencia. Sin embargo, al hablar con Mark Medina de Essentially Sports, Curry señaló que no se opone a la noción de jugar hasta los 40 años, similar a la de un delantero superestrella. Lebron James.

«Todo lo que diré es que sólo quiero la opción y si tengo la capacidad legítima para poder jugar», dijo Curry. «No sé si tendrá sentido o si quisiera tenerlo, sea cual sea el caso. Pero si puedo tomar la decisión y la decisión no se toma por mí, ese es un punto muy, muy importante».

Si Curry puede mantener su motor infinito, que le permite moverse continuamente sin el balón en sus manos, y su tiro continúa cayendo a un ritmo de élite, no hay razón para pensar que no podría mantenerse otros cuatro o más años en la liga. La temporada pasada, Curry jugó 70 partidos de temporada regular para el equipo de Kerr. Promedió 24,5 puntos, 4,4 rebotes y 6 asistencias, lanzando un 44,8% desde el campo y un 39,7% desde lo profundo.

El núcleo veterano de los Warriors podría ser un defecto fatal

Según Zach Buckley de Bleacher Report, el núcleo de talento envejecido de Golden State podría tener dificultades al enfrentarse a algunos de los equipos más jóvenes y atléticos de la NBA.

«Porque así como las cosas encajaron con la adición de la fecha límite de Jimmy Butler, a veces parecían un poco viejas y lentas después de su llegada», escribió Buckley. «Agregar a Al Horford y Seth Curry, de 30 y tantos años, en la agencia libre no cambiará eso. Y aunque finalmente lograron volver a contratar al explosivo alero Jonathan Kuminga, seguro que parece que podría irse tan pronto como sea elegible para un intercambio a mediados de enero».

Buckley continuó.

«Hay equipos más jóvenes y atléticos en toda la Asociación, y algunos de ellos se encuentran entre los principales contendientes de la Conferencia Oeste. La astucia y la inteligencia pueden ayudar a superar parte de ese déficit, pero no hay una manera real de ocultar completamente las limitaciones atléticas».

Los Warriors tienen a Curry, Draymon Verde, Al Horford y Jimmy mayordomo como parte central de su rotación primaria. Todos esos jugadores están en el lado equivocado de los 30.

Al Horford podría salir del banquillo

El guerreros fichó a Horford para un contrato por dos años y 11,6 millones de dólares a principios de este mes. Sin embargo, dada su edad (39), Steve Kerr tendrá que tomar algunas decisiones difíciles sobre cómo encaja Horford en la rotación. El veterano entrenador en jefe habló sobre el desafío de administrar los minutos de Horford luego de la derrota de pretemporada de Golden State por 126-116 ante los Lakers de Los Ángeles el 12 de octubre.

«Si Al fuera un poco más joven, seguramente estaría en la alineación titular». Kerr dijo. «Pero si juega pocos minutos, es más difícil iniciarlo y terminar el juego. Si no juega tantos minutos como hace unos años, todavía tenemos mucho en qué pensar».

Independientemente de cómo Kerr utilice a Horford, el gran hombre veterano será una gran incorporación a la rotación. Su capacidad para espaciar la cancha y defender a un alto nivel le dará al plantel un impulso muy necesario. Horford ha sido eficaz en múltiples funciones en los últimos años. Y es esa versatilidad lo que probablemente atrajo a los Warriors hacia él este verano.

El núcleo veterano de Golden State no es un defecto; es posiblemente su mayor fortaleza.