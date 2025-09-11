Stephen Colbert se dirige a la muerte a tiros de Charlie Kirk

Stephen Colbert condenó el tiroteo de Charlie Kirk en el episodio del miércoles por la noche de «The Late Show». Su declaración llegó en un segmento previo a la grabación que se emitió antes de que los créditos de apertura fueran normales.

«Buenas noches, a todos», dijo un solemne Colbert. «Después de que se terminaron nuestros guiones para el show de esta noche, supimos que Charlie Kirk, un destacado activista de derecha, fue asesinado por un compromiso de habla en Utah. Nuestras condolencias están con su familia y todas sus seres queridos. Soy lo suficientemente mayor como para recordar personalmente la violencia política de la década de 1960, y espero que sea obvio para todos en Estados Unidos que la violencia política no resuelve ninguna de nuestras diferencias políticas. Con todo mi corazón, esta es la acción aberrante de un loco y no una señal de las cosas por venir.

Iglesia murió el miércoles Después de que le dispararon en un evento universitario en Utah. Tenía 31 años.

Colbert no es el único anfitrión nocturno en hablar contra el tiroteo de Kirk. Jimmy Kimmel tomó Instagram exigir el final de «el dedo enojado apuntando» a raíz del incidente.

«¿Podemos estar solo por un día estar de acuerdo en que es horrible y monstruoso disparar a otro humano?» Kimmel escribió. «En nombre de mi familia, enviamos amor a los Kirks y a todos los niños, padres e inocentes que son víctimas de la violencia armada sin sentido».

Donald Trump anunció la muerte de Kirk en la verdad social el miércoles por la tarde. En su publicación, escribió: «El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendió o tenía el corazón de los jóvenes en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente yo, y ahora, ya no está con nosotros.