Stephen Colbert Rips ABC por tirar de Kimmel: ‘Censura descarada’

Stephen Colbert Llegó a la defensa de su compañero anfitrión nocturno Jimmy Kimmel el jueves «The Late Show» en CBS, usando su monólogo para explotar a los ejecutivos de ABC por suspender indefinidamente «Jimmy Kimmel Live!«Después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, flotó la acción contra la red.

«Poco después de que Carr hizo sus declaraciones sobre ABC, Kimmel es arrancado del aire. Esta decisión se produjo después de que los altos ejecutivos de ABC, Disney y Afiliados convocaron reuniones de emergencia durante las cuales múltiples ejecutivos sintieron que Kimmel no había dicho nada en la línea, pero la amenaza de represalias de la administración Trump se detuvo», dijo Colbert. «The Late Show» compartió un clip del monólogo del anfitrión en las horas antes de transmitir el episodio completo. “Como dijo una fuente en ABC, se estaban enojando todo el día. En el lado positivo, eso demuestra que Disney es el número uno en la transmisión.

Colbert continuó: «Carr se aseguró rápidamente de la publicación de todos,» Si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que los locutores retrocedan en la programación de Disney que determinan que no alcanzan los valores de la comunidad «. Bueno, ¿sabes cuáles son los valores de mi comunidad, Buster?

Por CNBCque estaba en el lugar para la grabación en el Teatro Ed Sullivan, Colbert calificó la decisión de Kimmel «censura descarada» y agregó «con un autócrata, no puedes dar una pulgada».

«Jimmy, estoy contigo y tu personal al 100%», dijo Colbert.

ABC anunció el miércoles que todos los episodios futuros de «Jimmy Kimmel Live!» han sido «indefinidamente» eliminados de su horario. El anuncio se produjo momentos después de que Nexstar Media, uno de los propietarios de estación de televisión más grandes de los Estados Unidos, dijo que evitaría el programa de todas las «estaciones de televisión asociadas y asociadas afiliadas a la red de televisión ABC» sobre los comentarios del anfitrión sobre el asesinato de la activista conservadora Charlie Kirk.

Poco después de la noticia, Donald Trump llevó a Truth Social para celebrar la decisión histórica de ABC. El escribió«Gran noticia para Estados Unidos: las calificaciones desafiaron a Jimmy Kimmel Show se cancelan. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse. Kimmel tiene cero talento, y peores calificaciones que incluso Colbert, si eso es posible. ¡Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en falsos falsos, sus calificaciones también son horribles.

El problema para Kimmel comenzó después del episodio del lunes por la noche, durante el cual Kimmel declaró que la mafia «MAGA» estaba haciendo todo lo posible para «caracterizar a este niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos». El comentario provocó una respuesta del presidente de la FCC, Carr, quien dijo en el podcast de Benny Johnson: «Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá trabajo adicional para la FCC por delante».