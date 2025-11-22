Stephen Colbert respalda a los grupos de medios públicos en medio de recortes de fondos federales

Los medios públicos se están preparando apresuradamente para un futuro sin la ayuda de Washington.

A raíz de la administración Trump recortar más de 1.100 millones de dólares de la radiodifusión pública, Radio pública de Nueva York ha recurrido a donantes privados para llenar el vacío. La organización recaudó 1,7 millones de dólares el martes por la noche en su gala Stand With Public Media, que honró al presentador de “The Late Show”. Esteban Colbert y su esposa, Evelyn McGee Colbert, por su continua lucha por la libertad de expresión. Colbert dice que espera que esta erosión del apoyo federal no continúe bajo futuras administraciones.

«No tengo idea de si esto continuará en el futuro y espero que no sea así», dijo Colbert. Variedad dentro de la gala. «Mucha gente valora lo que los medios públicos pueden ofrecerles. En muchas comunidades de Estados Unidos, la radio pública es la única noticia local porque los periódicos locales han fracasado. Da a la gente un sentido de comunidad, les permite saber lo que está sucediendo en su lugar de residencia y sus alrededores. Por eso es realmente fundamental que estas estaciones continúen».

Pero organizaciones como New York Public Radio, según su presidente y director ejecutivo, LaFontaine Oliver, no tienen más remedio que prepararse para un escenario en el que las asignaciones federales tal vez nunca regresen.

«Tenemos que buscar nuevas vías de ingresos», explicó Oliver. «Tenemos que conectarnos con nuestras comunidades y audiencias de diferentes maneras. Significa que estamos buscando financiadores institucionales y filántropos que idealmente den un paso al frente. Buscaremos formas de monetizar el contenido que producimos. Este es un momento de reinvención para nuestro sistema. Y ese espíritu de reinvención nos será útil, incluso si los fondos federales regresan en alguna porción».

En algunas partes del país, la retirada del apoyo federal se ha vuelto urgente. Los líderes locales en Alaska han descrito la pérdida de financiación de los medios públicos como “una cuestión de vida o muerte.” En docenas de comunidades remotas con carreteras y acceso limitado a Internet de banda ancha, la radio pública suele ser el único conducto para alertas de emergencia y condiciones climáticas que cambian rápidamente. Propietarios de estaciones de Alaska advertir que pueden perder entre el 40% y el 90% de su financiación y, sin fuentes de ingresos de respaldo, corren el riesgo de desaparecer.

Al mismo tiempo, como La confianza en las noticias nacionales y locales disminuye., encuestas espectáculo Los estadounidenses ven a los medios públicos de manera más favorable y creíble en comparación con los medios con fines de lucro.

«Creo que la gente en el espacio de los medios públicos nos está contando los hechos», dijo McGee Colbert. «Es muy difícil ahora ir a lugares que sean imparciales, independientes y puramente basados ​​en hechos».

Colbert y McGee Colbert, que se describen a sí mismos como leales a la radio pública, dicen que obtienen la mayoría de sus noticias de WNYC. «Y como se trata de noticias sin comerciales», explicó Colbert, «se obtiene una exploración más larga de la historia. «Podrías dedicar 20 o 30 minutos a una historia, en lugar de 7 minutos. Eso sería mucho tiempo en las noticias por cable. Y también puedo cocinar mientras lo hago. No tengo que mirar nada”.

El aprecio de Colbert por el periodismo independiente llega en un momento complicado para su propia relación con la televisión abierta. CBS etiquetado como la cancelación repentina de su programa nocturno como una “decisión financiera”, pero varias voces y organizaciones prominentes de los medios – incluido el Gremio de Escritores de América – han cuestionado si la medida estaba relacionada con las críticas al aire de Colbert a la decisión de Paramount Acuerdo de $16 millones por “60 Minutos” con el presidente Donald Trump. A principios de este mes, Colbert dicho Era «razonable pensar» que la cancelación de su programa fue una decisión por motivos políticos, pero no fue «fructífero» para él «participar en esa especulación».