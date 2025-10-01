Stephen Colbert recuerda el momento en que descubrió que el show tardío fue cancelado

Jimmy Kimmel Compañero líder nocturno Stephen Colbert En su programa el martes por la noche, y durante la entrevista, Colbert recordó cómo descubrió «The Late Show«Había sido cancelado y cómo le dijo a su personal.

Colbert dijo que la noticia le fue entregada por primera vez a través de una llamada telefónica de dos horas y media con su gerente, James Dixon, quien lo conocía durante una semana antes, pero no quería decirle a Colbert mientras estaba de vacaciones. Colbert luego le dijo a su esposa, quien se mantuvo firme que le dijo a su personal lo antes posible.

«Ella dijo: ‘¿Vas a decirle al personal?'», Recordó Colbert. «Dije: ‘No lo sé. Tal vez les diré después de las vacaciones de verano’. Ella dijo: ‘Les vas a decirles mañana’. Le dije: ‘No lo creo’. Ella dijo: «Voy a trabajar contigo mañana porque creo que te estás diciendo a tu personal». Me levanto en el ascensor.

Al principio, Colbert solo les dijo a sus productores ejecutivos para que el resto del personal no se vería afectado durante la grabación. Después de que se filmó el episodio, Colbert le dijo a su equipo y al público: «Nadie se va. Tenemos un acto más del programa».

«Mi director de escena dijo: ‘Hemos terminado'», dijo Colbert. «Dije: ‘No, hay un acto más del programa. Por favor, no dejes que la audiencia vaya’. Él dijo: ‘No, jefe, hemos terminado’. Le dije: ‘Soy consciente de eso.

Colbert dijo que estaba muy nervioso al volver al escenario para entregar las noticias, empeorada por el hecho de que no había teleprompter. El anfitrión nocturno recuerda al público que se riega al principio, pensando que era una broma. Pero cuando finalmente dijo su pieza, nadie se estaba riendo.

«Estaba tan nervioso por hacerlo», explicó Colbert. «No había nada en el Prompo. Follé dos veces. Tuve que reiniciar, y la audiencia pensó que era un poco. Comenzaron a ir, ‘puedes hacerlo. Vamos Steve. Puedes hacerlo’. Siempre me equivocé en la oración que les dijo lo que estaba sucediendo.

En julio, CBS anunciado Ese «The Late Show» se cancelaría después de la próxima temporada de televisión, citando el movimiento como una «decisión financiera». Algunos especularon que el movimiento era realmente apaciguar a la FCC y garantizar una fusión suave entre Paramount, la empresa matriz de CBS y Skydance Media.