Stephen Colbert le pide a Netflix que lo llame después de la cancelación de CBS

Stephen Colbert no está rehuyendo hacer bromas sobre CBS‘Cancelación reciente de «The Late Show», de hecho, está buscando ofertas de otras redes en el aire.

El jueves, durante su final de «Late Show» antes de un paréntesis de verano, Colbert hizo referencia a un Historia de la bestia diaria Acerca del vicepresidente JD Vance ordenando que el nivel de agua de un río Ohio se elevara para un viaje en barco que realizó para su cumpleaños recientemente.

«Este es un movimiento de emperador tan loco y mimado de bebé que no tengo más remedio que romper mi nuevo personaje: Wittle Pwince Vance», dijo Colbert, usando una voz de bebé y sacando una máscara de la cara de Vance con una corona. «¡Escúchate, escúchate, oyútate! ¡Quiero que mi viento sea de mi cumpleaños! Además, no me gusta cómo está el cielo: ¡pintarlo casado! Ahora, dame una caja de jugo». Cuando un miembro del personal le entregó a Colbert una caja de jugo, se quejó: «¡No jugo de fwuit, manzana! ¡Mátalo! ¡Mátalo!»

Luego, Colbert se quitó la máscara y dijo: «Netflixllámame. Estoy disponible en junio «, porque» The Late Show «emitirá sus episodios finales en mayo de 2026. Después de continuar discutiendo la historia de Vance y sacar la máscara nuevamente, agregó:» También entretendré ofertas de Amazon «.

Anteriormente en su monólogo, Colbert asumió las recientes críticas de Donald Trump sobre él y sus compañeros anfitriones nocturnos. Las noticias de la cancelación de «Late Show» se produjeron poco después de Paramount, la compañía de CBS, la compañía de CBS, acordó un acuerdo de $ 16 millones con el presidente luego de una disputa legal de unos «60 minutos». Aunque Paramount ha dicho que el final del programa de Colbert fue una decisión financiera no relacionada con las críticas de Colbert a Trump y el acuerdo, muchos han expresado su preocupación de que la cancelación podría haber sido de naturaleza política, lo que lleva a semanas de comentarios ardientes de periodistas, Sindicatos de Hollywood y Triunfar.

El jueves, Colbert mostró un clip de Trump en la Oficina Oval diciendo: “Colbert no tiene talento. [Jimmy] Fallon no tiene talento. [Jimmy] Kimmel no tiene talento. Son los siguientes. Van a ir. Escuché que van a ir. No lo sé, pero me imagino, porque Colbert tiene mejores calificaciones que Kimmel o Fallon, ¿sabes eso? «

«Sabía que sí, lo sabía», dijo Colbert cuando la audiencia en vivo comenzó a animar su nombre. «Pero para ser justos, creo que todos somos igualmente sin talar. De todos modos, solo quiero agradecerle por mirar, señor, y gracias por aceptar estar en nuestra nueva promoción». Luego rodó un clip de un falso anuncio de «show tardío» que decía: «Colbert es el número 1 en la noche. Solo pregúntale a nuestros espectadores de ancianos», antes de regresar al clip de Trump sobre las calificaciones. El anuncio terminó con un gráfico del programa cubierto en un «¡Todavía cancelado!» estampilla.