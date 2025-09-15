Stephen Colbert en Emmys después de que Late Show se canceló

Stephen Colbert Tomó el escenario en los Premios Emmy el domingo por la noche como presentador, ganando un gran aplauso después de que su «The Late Show» fue sorprendentemente cancelado a principios de este año.

La multitud se puso de pie tan pronto como Colbert subió al escenario, cantando «¡Stephen! Stephen! ¡Stephen!» Antes de que Colbert otorgara el premio al actor principal en una serie de comedia. «Si bien tengo tu atención, ¿alguien está contratando?» El anfitrión nocturno bromeó antes de sacar un currículum completo con un tiro en la cabeza vintage. Rellablemente entregó el currículum a Harrison Ford con la esperanza de poder pasarlo a Stephen Spielberg.

«The Late Show con Stephen Colbert«Ganó su primer Premio Emmy de artistas creativos el domingo pasado. El premio fue otorgado en la dirección sobresaliente para una categoría de series de variedades. Irónicamente, el programa logró este hito dos meses después de que CBS anunciara su cancelación. La franquicia de larga duración, que comenzó en 1993 como» The Late Show with David Letman «y fue asumido por Colbert en 2015, concluyó en mayo de 2026.

La cancelación no está exenta de controversia, ya que se anunció solo unos días después de que la empresa matriz de CBS Paramount resolvió una demanda con la administración Trump y posteriormente se fusionó con Skydance Media. Colbert y Trump han sido críticos durante mucho tiempo, a pesar de que el presidente fue un invitado en el programa en 2015. El comediante rara vez ha perdido la oportunidad de burlarse de Trump, y el presidente respondió con la aprobación de la cancelación del programa. Aunque Trump responsabilidad negada Para la cancelación de Colbert, él Publicado en Truth Social«Me encanta que Colbert fuera despedido. Su talento era incluso menor que sus calificaciones».

Aunque el premio a la mejor dirección fue el primer Emmy de «The Late Show», el propio Colbert ha sido nominado para 44 horarios de horario estelar Emmys En el transcurso de su carrera, llevándose a casa 10 por su trabajo en «The Daily Show» y «The Colbert Report». También ha ganado dos Grammys, cinco premios Peabody, siete Producters Guild Awards y Four Writers Guild Awards.