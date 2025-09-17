Stephen Colbert dice que Emmy gana debido a la campaña de Jimmy Kimmel para él

Stephen Colbert Dé la bienvenida al público al episodio del 16 de septiembre de «The Late Show» al proclamar: «Bienvenido al» Late Show «ganador del Emmy!» Emmys a una gran ovación de pie de la audiencia. Fue una de varias ovaciones para Colbert en Emmy Night, ya que la comunidad de televisión se recuperó detrás del comediante después de que CBS canceló «The Late Show» a principios de este año. Durante su primera victoria de Monologue Post-Emmys, Colbert obtuvo otra ovación gigante de su audiencia en el estudio y agradeció personalmente a sus compañeros nominados Jimmy Kimmel y Jon Stewart por más o menos campaña en su nombre en lugar de la suya.

«Quiero lanzar un ramo de admiración a los otros nominados en nuestra categoría, mis queridos amigos, Jon Stewart y Jimmy Kimmel», dijo Colbert. «Estos dos muchachos, viejos amigos, increíblemente talentosos, solo dos príncipes. Kimmel incluso puso un para tu Billboard de consideración… Dicho esto, estoy votando por Stephen. Eso es tan agradable, tan agradable «.

Como reportado por Variedad Durante el verano, Kimmel erigió una valla publicitaria en la intersección de alto tráfico de Santa Monica Boulevard y La Cienega en West Hollywood que instó a los votantes del Emmy a apoyar «The Late Show» para series de conversaciones sobresalientes en lugar de su propio programa nominado. El anuncio colocado estratégicamente presentaba un mensaje simple: «Estoy votando por Stephen».

Colbert also took time during his post-Emmys monologue to thanked his entire “Late Show” staff, saying: “This award belongs all 200 of the incredibly hard working people who make this show. First and foremost, the writers of this show… the stage crew, production staff, talent, segment editors, the band, cold field, control and graphics, research, footage, digital, accounting, legal, wardrobe, makeup, security, maintenance, assistants and Pasantes, y, por supuesto, el departamento de audiencia, que los dejan a todas las personas hermosas todas las noches «.

Kimmel fue uno de los defensores más apasionados de Colbert después de las noticias de «The Late Show» que CBS fue eliminado por CBS. Discurso a Variedad en agostoKimmel dijo que los votantes del Emmy deberían votar por Colbert porque «no es solo un hombre dulce. Es muy moral: es una persona muy ética. Es la sal de la tierra. Es una persona humilde y una persona extremadamente inteligente. Espero que lo que haga a continuación sea aún más poderoso de lo que había estado haciendo. Y creo que eso es muy posible».

Colbert fue el primer presentador en el 2025 Emmys e inmediatamente ganó una gran ovación de pie Cuando la audiencia vitoreó «¡Stephen! ¡Stephen!» Productor de Emmy Jesse Collins Más tarde dijo Variedad Después de la ceremonia de que «todos sentimos que era un momento para que él saliera a esa etapa, fuera el primer premio. Y nos alegramos de que estuviera dispuesto a hacerlo. Sentimos que sería un momento».

Más adelante en la transmisión de Emmys, Colbert subió al escenario para recibir el premio a la serie de conversaciones sobresalientes y pronunció uno de los mejores discursos de aceptación de la noche. Terminó con una poderosa nota, diciendo: «Nunca he amado a mi país más desesperadamente. ¡Dios bendiga a Estados Unidos. Manténgase fuerte, sea valiente, y si el ascensor intenta derribarlo, volverse loco y golpear un piso más alto!»

Vea el monólogo Post-Emmy de Colbert en el video a continuación.