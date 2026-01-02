Stephen Colbert dice «No confíen en los multimillonarios»

Esteban Colbert culminó su 2025 con una aparición en video en “New Year’s Eve Live” de CNN con Andy Cohen y Anderson Cooper, donde el primero le pidió al presentador nocturno que les contara a los espectadores sobre la “gran lección” que aprendió durante el año. El 2025 de Colbert quedó definido por la cancelación de CBS “El show tardío.”

«Han pasado muchas cosas en el último año de tu vida», dijo Cohen durante la transmisión en un guiño a la cancelación de Colbert. «Tengo curiosidad por saber qué aprendiste el año pasado… ¿cuál es la lección más importante que aprendiste? No es una pregunta controvertida».

«No confíes en los multimillonarios», dijo Colbert e inmediatamente se echó a reír. “¡No se hacen ricos encontrando ese dinero al costado del camino, hermano!”

Colbert anunció en julio la decisión de CBS de retirar del aire “The Late Show”. Los ejecutivos de la cadena dijeron que la decisión fue «una decisión puramente financiera en un contexto desafiante a altas horas de la noche», pero muchos en la industria pensaron que la decisión tenía más que ver con la adquisición de Paramount por parte de David Ellison. La noticia llegó justo cuando Skydance de Ellison estaba adquiriendo la empresa matriz de CBS, Paramount Global. Ellison ha estado alineando la empresa más con Donald Trumpa quien Colbert ataca a menudo en «The Late Show». De hecho, Colbert apuntó tanto a CBS como a Trump unos días antes de la noticia de la cancelación de su programa cuando criticó a Paramount por pagar 16 millones de dólares al patrimonio de Trump para resolver una demanda con Trump por una entrevista de “60 Minutos” con Kamala Harris.

«Como alguien que siempre ha sido un empleado orgulloso de esta cadena, me siento ofendido y no sé si algo algún día podrá reparar mi confianza en esta empresa», dijo Colbert en el programa en ese momento.

David Letterman, quien creó “The Late Show” y presentó el programa de 1993 a 2015, fue una de las muchas figuras públicas que razonaron que la cancelación de Colbert se debía a razones políticas que implicaban que Ellison asumiera el control de Paramount. el llamo La decisión de la CBS es “pura cobardía” y dijo que Ellison no «quiere ningún problema relacionado con la libertad de prensa o la libertad de expresión. No quieren que el gobierno los persiga, porque ese concepto de libertad de prensa y libertad de expresión es muy anticuado».

en un Artículo de portada de GQ publicado en noviembre, se le preguntó a Colbert sobre su CBS el repentino cierre del programa poco después de que criticara Supremodel acuerdo de “60 Minutos” de 16 millones de dólares con Trump y en medio de la espera de Paramount por la aprobación de la FCC para su fusión con Skydance. Colbert dijo que no era descabellado pensar que fue cancelado por razones políticas.

«Mi reacción como profesional del mundo del espectáculo es irme: esa es la decisión de la cadena», dijo Colbert. «Puedo entender por qué la gente tendría esa reacción porque CBS o la corporación matriz (no voy a decir quién tomó esa decisión, porque no lo sé; nadie nos lo va a decir nunca) decidió extender un cheque por 16 millones de dólares al presidente de los Estados Unidos por una demanda que sus propios abogados, los propios abogados de Paramount, dijeron que no tiene ningún mérito. Y es evidente que eso daña la reputación de la cadena, la corporación y la división de noticias. Así es No me queda claro por qué alguien haría eso excepto para ganarse el favor de un solo individuo”.

Colbert agregó: «Si la gente tiene teorías que me asocian con eso, es razonable pensar, porque CBS o la corporación claramente lo hicieron una vez. Pero mi lado de la calle está limpio y no tengo ningún interés en tomar una escoba o agregar basura en el otro lado de la calle. No es mi problema. Así que la gente puede tener sus teorías. Tengo mis sentimientos sobre no volver a hacer el programa, pero tendrían que mostrarme por qué es una relación fructífera para mí tener con mi cadena durante los próximos nueve meses. para mí involucrarme en esa especulación”.

“The Late Show” saldrá del aire en mayo.