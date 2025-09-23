Stephen Colbert anima el regreso de Jimmy Kimmel después de que ABC termina la suspensión

Solo unas horas antes de que Stephen Colbert grabara el episodio de esta noche de «The Late Show» de CBS, recibió las buenas noticias: Disney había anunciado que «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Volverá el martes.

«Hacemos, como, 160 de estos al año o algo así, y cuando tengo la oportunidad, siempre es bueno comenzar el programa con algunas buenas noticias», dijo Colbert en el episodio de apertura del lunes de «»The Late Show con Stephen Colbert. » «Bueno, solo unas horas antes de grabar esta transmisión, nos enteramos de que nuestra larga marca nocturna nacional ha terminado, porque Disney anunció que ‘Jimmy Kimmel Live’ volverá al aire en ABC mañana, martes por la noche. ¡Vamos! Maravillosas noticias para mi querido amigo Jimmy y su increíble personal «.

Luego, Colbert tomó el Emmy que ganó el fin de semana pasado para un excelente programa de entrevistas: «Estoy muy feliz por ellos, además, ahora que Jimmy no está siendo cancelado, ¡puedo disfrutar de esto de nuevo!» Luego bromeó: «Una vez más, soy el único mártir en las noches. Espera, a menos que, CBS, ¿quieres anunciar algo?»

La semana pasada, Colbert Llegó a la defensa de Kimmel, después de que ABC «indefinidamente» suspendió «¡Jimmy Kimmel Live!» La noticia fue ampliamente vista como un asalto a los derechos de la Primera Enmienda y la Libertad de Transportes, después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazó la acción contra Disney si no era banca Kimmel. En una amenaza sin precedentes, Carr realizó un podcast de extrema derecha para proclamar que la FCC tenía «remedios que podemos ver. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil».

En su monólogo del 18 de septiembre, Colbert señaló que «poco después de que Carr hizo sus declaraciones sobre ABC, Kimmel es arrancado del aire. Esta decisión se produjo después de que los altos ejecutivos en ABC, Disney y afiliados se convocaron reuniones de emergencia convocadas durante las cuales múltiples ejecutivos sintió que Kimmel no había dicho nada por encima de la línea, pero la amenaza de la administración de Trump, como una fuente de ABC, lo que no había dicho todo lo que no había dicho la amenaza de la amenaza de triunfo de Trump. Eso demuestra que Disney es el número 1 en la transmisión «.

Colbert continuó en ese monólogo del 18 de septiembre: «Carr se apresuró a asegurar que todos la publicación de todos, si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que los emisores retrocedan en la programación de Disney que determinan que no alcanzan los valores de la comunidad». Bueno, ¿sabes cuáles son los valores de mi comunidad, Buster?

Durante ese episodio «The Late Show» también parodió «Be Our Guest» de «Beauty and the Beast», en el que el personaje Lumiere canta para que los empleados de Disney «cierren su trampa» y «La nueva regla en ABC no se burle de Donny T».

Colbert también llamó a la decisión de Kimmel «censura descarada» y agregó «con un autócrata, no puedes dar una pulgada … Jimmy, estoy contigo y tu personal al 100%».

A principios de este verano, Kimmel había puesto su apoyo detrás de Colbert después de que CBS anunció que cancelaría «The Late Show» y finalizaría esa carrera de Talker en mayo de 2026. «¡Jimmy Kimmel Live!» Incluso coloca a Emmy para tu consideración vallas publicitarias que arrojan el apoyo de Kimmel detrás de Colbert. Y funcionó: Colbert ganó la serie de conversaciones excepcionales Emmy en la ceremonia de este año.

Cuando el show de Colbert fue cancelado, también fue visto como un medio por Paramount Global para curry con el favor de la FCC, ya que necesitaba la aprobación de la agencia para que Skydance adquiriera. Tanto Paramount como Skydance negaron esa especulación, pero el momento de las noticias aún dejó a muchos curiosos sobre cómo se manejó la cancelación de Colbert.

Kimmel Más tarde dijo Variedad: «Creo que todos estábamos sorprendidos y decepcionados de que este tipo de cosas estén sucediendo en Estados Unidos, y también decepcionados de que no veamos a más personas a la derecha y decir: ‘Oye, esto no es bueno’. Silenciando a los comediantes, los comentaristas, lo que quieras llamar a la gente … Tengo que decir que si Joe Biden hubiera usado su músculo para que Sean Hannity se quite el aire, es posible que se sorprenda al saber que no apoyaría eso, de hecho, apoyaría a Sean Hannity en esa situación, porque pensé que uno de los principios fundamentales de este país era la libertad de discurso.