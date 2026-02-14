Stephen Amell liderará el reinicio de Fox del drama Lifeguard

Esteban Amell ha conseguido un papel protagonista en ZorroEl próximo “vigilantes de la bahía» reiniciar, Variedad ha aprendido.

Este es el primer casting confirmado para la serie, que fue recogido para la temporada de transmisión 2026-2027 por Fox allá por septiembre de 2025 con un pedido de 12 episodios. Fox está listo para ser el anfitrión una convocatoria de casting abierta para el programa el 18 de febrero, y la producción comenzará esta primavera en Los Ángeles.

Amell interpretará a Hobie Buchannon, descrito como el «niño salvaje que todos amamos de la serie original» que «ahora es un Capitán de Baywatch, siguiendo los pasos de su legendario padre, Mitch», según la descripción oficial del personaje. «El mundo de Hobie da un vuelco cuando Charlie, la hija que nunca conoció, aparece en su puerta, ansiosa por continuar con el legado de la familia Buchannon y convertirse en salvavidas de Baywatch junto a su padre».

El papel mantiene a Amell en el mundo de la televisión, ya que recientemente dirigió el breve spin-off de “Suits”, “Suits LA”, en NBC. Es mejor conocido por desempeñar el papel principal en la exitosa serie de CW «Arrow», que se emitió durante ocho temporadas. También interpretó el papel de Oliver Queen, también conocido como Green Arrow, en múltiples programas de superhéroes de CW DC en ese momento. Sus otros créditos recientes incluyen el drama de lucha libre profesional de Starz “Heels” y las películas “Code 8 Parts 1 & 2”.

Está representado por UTA, Leverage Management y Sloane Offer.

«Desde la primera conversación, Stephen Amell aportó exactamente lo que exige este nuevo capítulo de ‘Baywatch’: corazón, intensidad y esa innegable energía de héroe», dijo el showrunner de la serie Matt Nix. «Es el tipo de líder que puede correr hacia el peligro, cargar con el peso emocional y aún así hacerlo divertido. Estamos muy emocionados de comenzar».

Hobie Buchannon apareció en “Baywatch” original durante varias temporadas, donde fue interpretado primero por Brandon Call y luego por Jeremy Jackson. La serie debutó originalmente en 1989 en NBC. Se emitió durante una temporada en esa cadena antes de pasar a la distribución por el resto de sus 11 temporadas, durante las cuales emitió casi 250 episodios. Pasó a llamarse “Baywatch: Hawaii” durante sus dos últimas temporadas cuando la producción se trasladó al estado insular desde California. Una película para televisión de reunión se emitió en Fox en 2003.

En su apogeo, “Baywatch” fue el programa más visto del mundo y se transmitió en más de 200 países. El elenco incluía a David Hasselhoff como el salvavidas principal Mitch Buchannon y ayudó a lanzar las carreras de actuación de estrellas como Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth y Carmen Electra. El programa también generó el spin-off de corta duración, “Baywatch Nights”, y se reinició como un largometraje protagonizado por Dwayne “The Rock” Johnson y Zac Efron en 2017.

Nix es productor ejecutivo del reinicio junto con McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz. McG también dirigirá el episodio de estreno de la serie. La serie está coproducida por Fox Entertainment y Fremantle.