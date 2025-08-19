Stephen A. Smith tiene grandes planes para los medios de tiros directos

Stephen A. Smith es mejor conocido por su popular comentario deportivo sobre ESPN. Sin embargo, en las próximas semanas, espera que la gente comience a hablar sobre nuevos proyectos que podrían hacer que pruebe diferentes géneros y proyectos, así como los esfuerzos de retroceso de otros talentos.

Smith ha reclutado a uno de sus amigos más cercanos, mucho tiempo «Entretenimiento esta noche«Co-anfitrión Kevin FrazierPara ayudar a expandir la compañía de producción de Smith, Straight Shooter Media. Bajo un nuevo acuerdo Smith recientemente golpeó con el propietario corporativo de ESPN, Walt Disney Co., Smith es libre de perseguir proyectos que no están relacionados con los deportes e identificar posibles conceptos e ideas de contenido, con Disney obteniendo una ventana de primer vistazo de alrededor de 30 días.

«Estamos viendo este paisaje cambiante», dice Frazier, durante una entrevista conjunta con Smith. «Vamos a levantar algunas cejas. La gente va a decir: ‘No están jugando'».

Straight Shooter Media produjo las docuseries de ESPN «Up for Decate», y actualmente produce «The Stephen A. Smith Show» en YouTube. La compañía lanzará dos nuevos programas originales en SiriusXM el próximo mes: un programa deportivo en Mad Dog Radio Channel 82 y un programa político en Potus Channel 124. Smith será el anfitrión de ambos. Smith dice que tiene «libertad en mi canal de YouTube para hacer tantos programas o cualquier cosa que quiera hacer que no esté relacionado con el deporte. El deporte está vinculado a SiriusXM Radio y ESPN, pero mi contenido no deportivo puede ser en mi canal de YouTube y en los podcasts con tanta frecuencia como quiera. Además, la puerta está abierta para hacer un programa».

Es probable que el viaje de Smith como productor y personalidad sea muy analizado en una era en la que las figuras populares tienen más oportunidades para probar conceptos más allá del trabajo por los que son mejor conocidos. Muchos anclajes de televisión tradicionales están probando suerte en los podcasts de video que les permiten ser más grandes o boletines digitales que les dan rienda suelta para desahogar o despotricar. Debido a que Smith es una de las personas más populares en uno de los medios de comunicación más vistos de la nación, puede ejercer un apalancamiento significativo en las plataformas digitales emergentes donde su fama y su marca fuerte le dan una ventaja sobre las figuras menos conocidas.

Frazier es fundamental para el nuevo esfuerzo, dice Smith, porque el dúo tiene un fuerte vínculo. Primero se conocieron mientras trabajaban para Fox Sports, donde Frazier dice que rápidamente reconoció que Smith «era diferente al resto de nosotros» y destinado a cosas más grandes. Los dos se han mantenido regularmente a lo largo de los años. «Estamos muy, muy cerca, por lo que hablamos el uno al otro. Luchamos el uno por el otro. Nos apoyamos unos a otros», dice Smith. Y sin embargo, Smith agrega, Frazier «nunca quise nada de mí» a medida que su fama crecía. Smith dice que hace mucho que quisiera hacer algo por su amigo, y eso incluyó trabajar con él como parte de la nueva compañía de producción, en la que Smith dice que Frazier tendrá una participación de propiedad no revelada.

Los fanáticos casuales de cualquiera de los dos pueden no ser conscientes de cómo se superponen sus esferas de influencia. Frazier es «el que me consultó» en ESPN en 2005, dice Smith de Frazier. Mientras Smith cuenta la historia, Frazier le preguntó a Mark Shapiro, entonces el ejecutivo de programación senior de ESPN, que traiga a Smith a bordo. Muchos ejecutivos le dijeron a Shapiro que no contratara a Smith, con la excepción de Norby Williamson, una presencia influyente en ESPN durante años que tuvo una mano fuerte en la composición de los espectáculos de estudio de la red.

«Dijeron: ‘Él no es nuestra taza de té. No es nuestro tipo de tipo'», recuerda Smith. Pero desde que estimuló opiniones tan fuertes en el personal superior, Shapiro decidió que necesitaba ver mejor lo que Smith podía hacer. Frazier jugó un papel en la primera audición de Smith para ejecutivos en el gigante de los medios deportivos de Disney. Smith hizo una audición de 20 minutos con Frazier, y dentro de media hora de salir de ESPN, recibió una oferta para un nuevo contrato de tres años. «Mark Shapiro lo llamó la mejor audición que había visto», recordó. Hoy, Shapiro, ahora un funcionario ejecutivo de WME y TKO Sports, representa los intereses de Smith en muchas áreas, junto con Jon Rosen, quien opera la firma de talentos boutique Visionary.

Frazier tiene experiencia más allá de la televisión, ya que fundó Hiphollywood.com, un sitio para Urban Entertainment News.

Smith ha estado ansioso por mostrar lo que puede hacer como productor y programador, y ahora, dice: «Tenemos tantas posibilidades y tantas vías» para explorar.