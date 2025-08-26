Stephen A. Smith reacciona a la decisión de Browns sobre Shedeur Sanders

Muchos creen el Cleveland Browns Tomó una decisión cuestionable el pasado fin de semana, sacando a Shedeur Sanders en un simulacro de 2 minutos. La mayoría esperaba que Sanders tuviera la oportunidad de ejecutar un simulacro de 2 minutos al final del juego, pero el entrenador en jefe Kevin Stefanski tomó una dirección diferente. En su defensa, Sanders no tuvo una gran actuación durante su último juego de pretemporada.

Sanders completó tres de seis pases, fue despedido varias veces y lanzó para 14 yardas. Stephen A. Smith de ESPN cree que su brutal juego en las primeras etapas del juego fue la razón por la que Stefanski no le dio una oportunidad en el simulacro de 2 minutos. Smith incluso llegó a decir que estaba protegiendo a Sanders de sí mismo.

«Shedeur Sanders se veía muy, muy mal» dijo Smith. «Muy malo. No hay forma de evitarlo contra el tercer y cuarto triunfadores. Cuando hablas de 11 retrocesos, cinco capturas, solo tres terminaciones, cuatro tres y outs en cinco series. Un balón suelto recuperado por un compañero de equipo».

«Creo que cuando realizas tan mal, no significa que sea el final», dijo Smith. «No significa que no pueda jugar en la NFL. Significa que tuvo una tarde muy, muy mala. Pero es como una tarde muy mala. Y como fue una tarde muy mala, uno puede argumentar fácilmente que Kevin Stefanski estaba tratando de salvarlo de sí mismo. Ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo, creo que está en una posición en la que puede hacer que ese argumento sea legítimo y que sería muy difícil argumentar con lo que vio lo que vio».

¿Los Browns cortarían a Shedeur Sanders?

Stefanski y los Cleveland Browns han escuchado las críticas sobre cómo han manejado la situación de mariscal de campo hasta ahora. Una vez más, es difícil culparlos demasiado, considerando que tomaron a Sanders con una selección de quinta ronda.

Si no es quien es, muchos no verían esta situación como una para ver. De hecho, algunos podrían argumentar que el equipo podría reducir una selección de quinta ronda en esta etapa de la pretemporada.

Browns sintonizando el ruido

Cuando se le preguntó sobre la situación, el entrenador en jefe de los Cleveland Browns dijo que no se preocupa por las cosas fuera del edificio. Quiere ver a Sanders desarrollarse, lo que entiende que será lo mejor para los Browns.

«No me preocupo por los tipos de cosas externas, pero estoy comprometido con su desarrollo, al igual que todos nuestros novatos». Stefanski dijopor NFL.com. «Continuaremos enfocándonos en mejorar a nuestros muchachos, y eso es a lo que nos mantendremos comprometidos, y eso es lo importante para mí».

Otros también han hablado sobre la situación, incluido el veterano Joe Flacco. Si un jugador entiende lo que es estar en un punto alto y bajo en la NFL, es Flacco, quien ha estado en esta liga durante mucho tiempo y ha alcanzado la mejor parte superior.

«Eso es parte de ser un novato. Vas a ser arrojados a situaciones que tal vez no crees que sean ideales», dijo Flacco. «Es parte de lo que hace que un jugador de fútbol sea aprender a lidiar con esas situaciones y aprender de ellas».