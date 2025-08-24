Stephen A. Smith identifica a Luka Doncic de Lakers para la última lista

Luka Doncic se está preparando para su primera temporada completa en un Los Angeles Lakers uniforme. La oficina principal de los Lakers ha estado ocupada reorganizando la lista alrededor de Doncic todo el verano.

A cambio, Doncic ha firmado un Extensión de contrato de $ 165 millones de tres años con la franquicia. Además, parece estar en la mejor forma de su carrera hasta ahora. Todos los signos apuntan hacia un gran año, tanto para Doncic individualmente como para la lista de Lakers en su conjunto.

Parece que Stephen A. Smith de ESPN está de acuerdo. El viernes 22 de agosto, Smith enumeró a Doncic entre sus «cinco mejores jugadores para ver» en la próxima temporada. Doncic se sentó en segundo lugar detrás del ex Laker Anthony Davisquien está ahora con el Dallas Mavericks.

«Estaba en Dallas, se trasladó a Los Ángeles», dijo Smith. «Minnesota los rebotan en cinco juegos en la primera ronda. Pero un mal año para este tipo fue promediando 28, 8 y 7. Esa es Luka fuera de forma. Ahora podemos fantasear con lo que estará en forma en Tinseltown, Hollywood, la luz brillante, la gran ciudad, el sur de California. Hermoso clima. Esto es lo que estamos hablando aquí. Luka, si le resulta un nivel de juego de nivel elevado de un juego, y que dan el clima, y ​​que dan el clima, y ​​que dan el clima, y ​​que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y lo que dan el tiempo, y que dan el clima, y ​​que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan un juego, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan el tiempo, y que dan su juego. Está dispuesto a jugar en defensa.

Doncic sin duda será la estrella líder para los Lakers la próxima temporada. Tendrá todas las herramientas que necesita para ayudar a recuperar la franquicia en la carrera de campeonato. Por lo tanto, Smith probablemente tenga razón; Doncic va a ser taquilla en la próxima temporada, y probablemente durante los próximos 5 a 10 años.

Es poco probable que los Lakers intercambiaran a LeBron James

LeBron James Estará presente para ayudar a Doncic a lograr su objetivo de competir para un campeonato en la próxima temporada. La superestrella veterana ha sido vinculada con un oficio lejos de Los Ángeles en los últimos meses. Sin embargo, la información privilegiada de los Lakers, Jovan Buha, cree que todos esos rumores provienen de campamentos fuera de Los Ángeles.

«Asumiría que este (último rumor) salió del lado de los Warriors», dijo Buha. «… han tenido un verano difícil. No han podido hacer ningún movimiento debido a esta situación de Kuminga. Ha estado lleno de drama, pero también estancado al mismo tiempo … pero también beneficia a los guerreros para hacer su oficina principal, su organización, parece que están tratando de hacer algo».

Buha continuó.

«Así que no hago mucho de eso, para ser completamente honesto. Creo que es status quo, y hasta que LeBron pida y específicamente pide a los guerreros o a un subconjunto de equipos, entonces no hago mucho de esto», agregó Buha.

Los Lakers podrían competir por un campeonato

Este verano, Rob Pelinka ha agregado Marcus Smart, Deandre Ayton y Jake Laravia a contratos. De repente, los Lakers tienen una rotación capaz de cubrir algunos de los defectos más grandes de Doncic y acentuar sus innumerables fortalezas.

Cuando tiene en cuenta el impacto de LeBron, junto con Austin Reaves‘Continuación de la lista, es difícil imaginar un año negativo para los Lakers.

Si todos pueden mantenerse saludables, este podría ser un gran año para el púrpura y el oro y potencialmente actuar como un punto de salida en los próximos años.