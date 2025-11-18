Stephan Katzmann se incorporará a Beta Film como director financiero

Esteban Katzmann ha sido nombrado director financiero del grupo de producción y distribución con sede en Múnich Película beta. Empezará en abril.

En la actualidad, Katzmann se desempeña como director financiero de licencias y distribución en Leonine Group.

Él tomará el relevo María Kalteneggerquien, después de seis años en la junta directiva de Beta Film, volverá al auditor financiero KPMG.

Durante su estancia en Beta como directora financiera, responsable de finanzas y control, recursos humanos y TI, Kaltenegger ha «hecho contribuciones significativas al desarrollo futuro del grupo y su dirección estratégica en tiempos de crecimiento y transformación profunda», según un comunicado.

Jan Mojto, director general de Beta Film, dijo: «Me gustaría agradecer de todo corazón a Maria Kaltenegger por años de excelente y confiable cooperación, su excelente experiencia y su valioso aporte, también dentro de la empresa. Ella ha desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la posición de Beta como grupo líder mundial en ventas y producción en Alemania. Lamento mucho que nos deje y le deseo todo lo mejor».

Katzmann ha sido director financiero de licencias y distribución en Leonine Group durante los últimos seis años y participó en la integración del antiguo Tele-München Group y Universum Film. Antes de eso, fue director general de finanzas en Sport 1 y en Constantin Film Group, donde se desempeñó como director general de finanzas de Constantin Film Distribution y Constantin Film Production.

Moritz von Kruedener, director general de Beta Film, dijo: «Stephan Katzmann puede aprovechar su amplia experiencia en el sector financiero de la distribución y la producción; estos son excelentes requisitos para el desarrollo exitoso del grupo en un mercado de producción y ventas caracterizado por la consolidación, la competencia y la presión para innovar. Tenemos muchas ganas de trabajar juntos».

Katzmann dijo: «Es maravilloso formar parte del Grupo Beta y estoy entusiasmado de trabajar con nuevos colegas. Poder asumir nuevas tareas y objetivos es un gran privilegio y una responsabilidad que estoy muy feliz y apasionado por cumplir».