Steph Curry rompe el silencio en los guerreros decepcionantes fuera de temporada

Tél Guerreros de Golden State son los Solo equipo en la NBA que aún no han agregado o renuncia a un jugador en la temporada baja de 2025, pero su falta de movimientos no es una preocupación para la superestrella Steph Curry.

Hablando en su campamento anual de veranoEl cuatro veces campeón comentó sobre el tranquilo verano de los Warriors, destacado por Jonathan Kuminga’s contrato paralizado con el equipo.

«Mi confianza se ha basado en la identidad que pudimos crear durante el último tercio de la temporada regular el año pasado. Ya sabes, el viaje de playoffs», dijo Curry. «Tenemos un equipo realmente bueno, y sabemos que necesitamos algunas piezas para ayudarnos a llevar al siguiente nivel».

Golden State perdido Kevon Looney en agencia libre al Pelícanos de Nueva Orleans este verano. También perdieron Gary Payton IIPero él, junto Al HorfordPuede firmar con el equipo una vez que se resuelva su situación de Kuminga.

Curry tiene confianza

Aunque Curry habló positivamente sobre los guerreros, su falta de movimientos de temporada baja es una sorpresa para un equipo predicho Ser uno de los más ocupados de la liga este verano. Su último cambio de lista llegó en la fecha límite de comercio de la NBA de 2025, adquiriendo Jimmy Butler para Un paquete que se envió Andrew Wiggins hacia Miami Heat.

Tuvieron un récord de 23-7 con Butler en la alineación, pero perdió en los playoffs con el Minnesota Timberwolves Después de Curry sufrió una tensión en los isquiotibiales En el Juego 1 de la serie de segunda ronda.

Independientemente de su final la temporada pasada, así como el Preguntas que rodean KumingaCurry sigue seguro de él, Butler, y Draymond Green liderando el equipo.

«Creo que la presencia veterana que tenemos, yo, Jimmy, Draymond, entendemos cómo prepararnos a través de esa incertidumbre y ser capaces de comenzar a correr en el campo de entrenamiento, sabiendo que deberías tener algún movimiento para entonces», agregó Curry.

El MVP de las Finales 2022 también dijo, a pesar de los rumores de temporada baja, está enfocado en controlar solo lo que puede controlar.

«Pero, controlas lo que puedes controlar», dijo Curry. «Y no importa cuántas experiencias nuevas tenga o cualquiera que sea la diferencia de esta temporada baja a las anteriores, no deja que afecte su propia preparación personal para la temporada y luego las conversaciones que estamos teniendo sobre lo que necesitamos hacer para prepararnos».

El futuro del líder de 3 puntos con los Warriors

Si bien los comentarios de Curry comparten poca preocupación por su fe en el equipo la próxima temporada, han surgido preguntas sobre su futuro en la NBA. Todas las expectativas apuntan a él terminando su carrera con los Golden State Warriors, pero no se desconoce cuándo llegará su retiro.

Hablando con complejo A principios del verano, Curry dijo que la rehabilitación de una lesión y la preparación para la próxima temporada son siempre las partes más difíciles de jugar a los 30 años.

«Las restricciones para mí son las más difíciles», dijo Curry. «Una vez que entras en los 82 juegos, es repetición, es ‘sabes lo que necesitas hacer’ … los juegos son los más divertidos. Si te lastimas en la mitad de la temporada cuando estás saliendo de la cancha y sabes que algo te pasa, esa es la peor sensación del mundo. Todo lo que estás pensando es el proceso de rehabilitación».

Curry es actualmente el noveno jugador de la NBA. Mientras Su estilo de juego Es una buena señal de su habilidad para continuar como cara de la liga, sus recientes lesiones han arrojado dudas sobre su futuro.

«La rehabilitación da miedo y no quieres hacerlo», dijo Curry. «Entonces, si puedo pasar por las bajas, siento que ese es el marcador de cuánto tiempo puedo empujarlo».

El verano de los Warriors ha sido destacado por Kuminga, y su falta de movimientos de temporada baja como resultado de su disputa por contrato. A pesar de algunas preocupaciones sobre su futuro, Curry sigue segura de que él y sus veteranos compañeros de equipo pueden hacer un fuerte impulso por el quinto título de la franquicia desde 2015.