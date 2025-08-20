Steph Curry rompe el silencio en el controvertido calendario de guerreros

El Guerreros de Golden State Tenga el horario más extraño y controvertido de cualquier equipo de la NBA que ingrese a la temporada 2025-26. Los hombres de Steve Kerr jugarán 15 consecutivos, incluidos cinco impresionantes en los primeros 17 juegos. Además, Steph Curry and Co. aparecerá en dos viajes por carretera de seis juegos, repartidos por noviembre y marzo.

Curry compartió sus pensamientos honestos sobre el horario de los Warriors durante el noveno «Campamento de Curry» anual en Menlo Park.

«Un horario muy interesante y diferente al que estamos acostumbrados, solo de los patrones de lo que he notado en los últimos 16 años», dijo Curry a Dalton Johnson de NBC Sports Bay Area en el horario de los guerreros.

«Pero todos tienen que jugar 82 y esperamos poder superarlo».

Aquí está el calendario de los Warriors para la temporada regular 2025-26 *Quince back-a-backs*de seis juegos de noviembre de noviembre*ocho juegos de enero Homestand*Dos juegos consecutivos en San Antonio y Minnesota*Siete de los 10 finales en casa*No salgas de California en abril pic.twitter.com/b000zsr5ft – Anthony Slater (@anthonyvslater) 14 de agosto de 2025

Curry confiado en el escuadrón veterano

El francotirador admitió que el horario extraño de los Warriors no será una preocupación para un escuadrón veterano que se jacta de sí mismo, Draymond Green y Jimmy Butler III, todos los cuales han estado alrededor de la cuadra y lo han visto todo en la NBA.

«Toma una buena cantidad de tiempo solo viendo el flujo de todo el año», dijo Curry.

«Quiero decir, hay ciertas ciudades a las que me encanta.

Curry también descartó las preocupaciones sobre un equipo de Warriors envejecidos que muchos analistas han descartado, citando las edades de sí mismo, Green y Butler.

«Con la edad viene la sabiduría», dijo Curry sobre sus mayores guerreros. «Tomaremos el ageismo y todas esas cosas en la barbilla y lo mantendremos en movimiento».

Los guerreros predijeron firmar Al Horford

Es probable que la edad colectiva del equipo aumente, con los Warriors que se espera que firmen Al Horford, de 39 años, como su nuevo centro inicial.

Dan Favale de Bleacher Report predijo Ese Horford firmará con los Warriors para la excepción de nivel medio del contribuyente.

«Dependiendo de cómo se desarrolle la telenovela JK, los Warriors podrían necesitar cambiar su oferta», escribió Favale. «Si Kuminga demuestra que es ultra-costoso, podría dejarlos solo con el mínimo del veterano para colgar. Si se va o se mueve en un signo y comercio, técnicamente podrían acceder a toda la excepción de nivel medio de impuestos.

«Cuente en el punto medio ganando nuevamente, y el jugador de 39 años se une a Golden State para la excepción de nivel medio del contribuyente».

Una de las preocupaciones para los Warriors es que Horford no jugó muchas cosas atrás durante su tiempo con los Boston Celtics, como Destacado por Anthony Slater de ESPN.

«No ha estado jugando ambos lados de la espalda», dijo Slater sobre Horford. «Los Guerreros no pueden confiar en él para que sea una opción de cada noche de 25 minutos. Pero el deseo es tenerlo en la alineación cuando importa y abrir espacio para combinaciones de cinco hombres, lo que beneficiaría especialmente a un conductor cuesta abajo como Kuminga».

Los Warriors inician su temporada 2025-26 contra los Lakers de Los Ángeles el 21 de octubre.