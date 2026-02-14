Steph Curry reacciona cuando Chris Paul anuncia su retiro de la NBA

Anterior guerreros del estado dorado guardia cris pablo anunció su retiro del baloncesto profesional el viernes, poniendo fin a 21 años NBA carrera que abarcó tres décadas e incluyó algunas de las producciones individuales más consistentes de la liga.

Paul compartió la noticia en una extensa publicación de Instagram reflexionando sobre su relación con el juego, sus lesiones, su familia y los sacrificios necesarios para jugar al más alto nivel durante más de dos décadas.

Poco después del anuncio, Paul recibió un mensaje público de felicitación de su excompañero de los Warriors. Esteban Curryquien pasó la temporada 2023-24 junto a él en Golden State.

«Solo quiero felicitarte, hombre». curry dijo. «Una carrera increíble. 21 años increíbles. Muchas batallas contra ti, pero un gran año jugando contigo, así que disfruta del retiro.

«Sé que te veré en ese campo de golf y en todas partes, pero felicidades, hombre. Más que bien merecido».

Compañeros de equipo de los Warriors después de años como rivales

Curry y Paul fueron competidores durante mucho tiempo en la Conferencia Oeste antes de unir fuerzas con los Warriors durante la temporada 2023-24.

Paul apareció en 58 partidos para Golden State, principalmente como reserva, y promedió 9,2 puntos y 6,8 asistencias por partido. La temporada marcó la primera vez que los dos bases veteranos compartieron vestuario después de más de una década de batallas de postemporada entre sí.

La voluntad de Paul de aceptar un papel reducido fue vista como un ajuste significativo al final de su carrera, y el mensaje de Curry destacó el respeto que se desarrolló entre los dos durante su única temporada juntos.

Chris Paul anuncia su retiro

En su publicación de Instagram, Paul escribió que, si bien no tenía ni una sola emoción definitoria sobre la jubilación, la gratitud finalmente superó todo lo demás.

«Mientras termina este capítulo de ser un ‘jugador de la NBA’, el juego de baloncesto quedará grabado para siempre en el ADN de mi vida». Pablo escribió.

Paul detalló el papel que jugó el baloncesto a lo largo de su vida, desde los entrenamientos matutinos cuando era niño hasta el juego, las pérdidas personales y la rehabilitación de múltiples lesiones importantes. También enfatizó que “presentarse” se convirtió en la lección definitoria de su carrera.

El jugador de 40 años dijo que su decisión de retirarse se debió en gran medida a consideraciones familiares, y señaló que ya no podía comprometerse a jugar a menos que estuviera completamente presente en casa. Pablo hizo referencia a los sacrificios hechos durante seis años lejos de su familia y dijo que era hora de que ese capítulo terminara.

La parada final de la NBA llegó con los Clippers

Después de su temporada en Golden State, Paul jugó para el Espuelas de San Antonio antes de regresar a la Clippers de Los Ángeles durante la temporada 2025-26. Jugó en 16 partidos antes de que el equipo lo dejara en medio de informes. problemas internos.

Paul había pasado previamente seis temporadas con los Clippers al principio de su carrera, ayudando a elevar la franquicia a un equipo perenne de playoffs.

Los Clippers cambiaron a Paul al Raptores de Torontoquien renunció al ex escolta All-Star el viernes.

Tras su liberación, Paul no firmó con otro equipo y el anuncio del viernes confirmó que su carrera como jugador había concluido oficialmente.

Números de carrera y currículum del Salón de la Fama

Paul se retira después de haber jugado 1.520 partidos en total, incluidos los playoffs. Termina con promedios de carrera de 17,1 puntos, 9,1 asistencias y 2,0 robos por partido.

Ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en asistencias y robos, solo detrás de John Stockton, y obtuvo 12 selecciones All-Star, 11 honores All-NBA, nueve selecciones All-Defensive y seis títulos de robos.

Se espera que Paul sea incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en un futuro próximo.

El mensaje de Curry sirvió como una de las reacciones más destacadas de toda la liga, subrayando el respeto que Paul se ganó durante dos décadas no sólo como oponente, sino también como compañero de equipo en sus últimas temporadas.