Los Golden State Warriors escuchan cuando Stephen Curry habla. El cuatro veces campeón ha sido la base de la franquicia durante más de una década, dando forma a su identidad tanto dentro como fuera de la cancha. Curry vuelve a afirmar su posición, Según la información privilegiada de la NBA Brandon ‘Scoop B’ Robinson. Robinson ha sido informado por las fuentes que la superestrella de los Warriors se ha estado contactando directamente con Gary Payton II para solicitar un contrato de dos años desde la oficina principal.

Payton II es una adición significativa a la lista de Golden State, que representa el trabajo duro, la energía y la intensidad defensiva que alimentó la carrera del campeonato 2022 de los Warriors. Para Curry, su regreso representa la oportunidad de restaurar un elemento que el equipo ha perdido mucho.

Impacto de Payton II

Después de luchar por un lugar en la lista durante añosPayton II, que tiene 31 años, se ha ganado un papel único en la liga. El vestuario de los Warriors tiene una fuerte conexión con su carrera profesional, que comenzó con contratos a corto plazo y terminó con un tiempo significativo en la Liga G.

Su perseverancia y su capacidad para proteger múltiples posiciones lo ayudaron a convertirse en un favorito de los fanáticos y uno de los principales tapones perimetrales de la liga cuando finalmente llegó a Golden State.

La influencia de Payton II va más allá de la defensa. Su capacidad para cortar instintivamente, terminar las transiciones y funcionar bien con Curry en la mitad de la cancha dificultó la ofensiva de los Warriors. La capacidad de Golden State para crear pérdidas de balón y convertirlos rápidamente en posibilidades de ruptura rápida les permitió cambiar el impulso.

La calificación defensiva de los Warriors mejora significativamente cuando Payton está en el piso, como lo demuestran las estadísticas, Según StateMuse. A pesar de la desaceleración de la temporada pasada debido a lesiones, particularmente un problema central persistente, su presencia aún marcó la diferencia en los juegos. Curry ha elogiado constantemente la energía de Payton como un fabricante de la diferencia, una chispa intangible que no siempre es visible en una puntuación de caja.

Respaldo de potencia de estrella

El regreso de Payton es algo que Curry y otros están pidiendo. Bendición de Draymond Green ya ha hecho el empuje más fuerte. La oficina principal se da cuenta cuando dos de los líderes más influyentes de los guerreros se unen en asuntos de personal.

Con los endosos de Curry y Green, es difícil ignorar el regreso de Payton debido al esperado ajustado de la lista de Golden State para mantenerse competitivo en una conferencia occidental cargada.

Una temporada baja complicada

Los Warriors no tuvieron eventos significativos durante su temporada baja. El silencio afecta significativamente el futuro de Jonathan Kuminga. Si bien se consideran un jugador importante, el delantero de 21 años está siendo evaluado para detectar cambios potenciales en el equipo. Para resolver la situación de Kuminga, es necesario poner los otros pasos en espera.

Los efectos tienen un efecto dominó. Al Horford, un gran hombre veterano, se ha informado que ha cometido verbalmente para unirse a los Golden State Warriors.

Aún así, su llegada dependerá de la maniobra de la lista del equipo, incluido el resultado de las conversaciones de Kuminga. El impulso de Curry para Payton II crea una sensación de urgencia en este contexto. Volver a firmarlo no es solo una decisión de baloncesto, sino también cultural. Payton es la columna vertebral defensiva de los Warriors, equilibrando su potencia de fuego ofensiva con dureza y resistencia.

La influencia de Curry

En la bahía, la voz de Curry siempre ha sido una fuerza significativa. Su sello de aprobación ha superado con frecuencia las escalas, desde la llegada de Kevin Durant hasta los fichajes clave de los jugadores de roles. Esta situación no es única. La historia sugiere que los Warriors harán todo lo posible para recuperar a Payton si Curry lo quiere.

El tranquilo verano de Golden State pronto podría estar en erupción con el movimiento cuando Green reitera sus sentimientos, Horford está esperando en las alas y el futuro de Kuminga está en duda. El mensaje de Steph Curry es claro, y una cosa es segura por ahora. El regreso de Gary Payton II a la bahía es su deseo. Los guerreros generalmente responden cuando Curry habla.