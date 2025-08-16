Steph Curry hace un reclamo preocupante antes de la temporada de New Warriors

Francotirador veterano Steph Curry no cree el Guerreros de Golden State Tenga suficientes piezas para competir por un título de la NBA en la temporada 2025-26.

Mientras Hablando con los reporteros El 15 de agosto, Curry admitió que los Warriors necesitan más ayuda para competir realmente con las potencias de la Conferencia Oeste como el Oklahoma City Thunder, los Rockets de Houston, los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota, un año después de que el equipo fuera rebotado de la segunda ronda de los playoffs.

«Tenemos un equipo realmente bueno, y sabemos que necesitamos algunas piezas para ayudarnos a llevarnos al siguiente nivel», dijo Curry.

Aún así, el cuatro veces campeón de la NBA no pareció preocupado por los Warriors ‘ temporada bajaExpresando la creencia de que el equipo puede construir la segunda mitad de la temporada 2024-25, cuando fueron 23-7 con Jimmy Butler III en la alineación.

«Mi confianza se basa en la identidad que pudimos crear durante el último tercio de la temporada regular el año pasado (y) el viaje de playoffs», dijo.

‘Controle lo que puede controlar’

Hablando más sobre la tranquila temporada baja de los Warriors, Curry dijo que el equipo puede «prepararse a través de esa incertidumbre» con un intenso campo de entrenamiento el próximo mes.

«Creo que la presencia veterana que tenemos, conmigo, Jimmy [Butler]Draymond [Green] – Como, entendemos cómo prepararnos a través de esa incertidumbre y ser capaces de comenzar a correr en el campo de entrenamiento, sabiendo que deberíamos tener algún movimiento para entonces «.

«… controlas lo que puedes controlar», continuó. «Y no importa cuántas experiencias nuevas tenga o cualquiera que sea la diferencia de esta temporada baja a las anteriores, no deja que afecte su propia preparación personal para la temporada y luego las conversaciones que estamos teniendo sobre lo que necesitamos hacer para prepararnos».

Se espera que los guerreros firmen agentes libres Al Hoford y De’anthony Meltonpero no han podido hacerlo debido al impasse del contrato de Jonathan Kuminga.

¿Pueden los guerreros permitirse envejecer?

Si bien Horford, de 39 años, seguramente ayudará a Golden State a llenar un vacío en el lugar central, algunos analistas advirtieron al equipo que la adquisición solo los hará más antiguos.

Anthony Slater de ESPN Cree que los guerreros pueden retroceder con la adición de Horford.

«JImmy Butler III cumplirá 36 antes del campamento de entrenamiento. Draymond Green cumplirá 36 años en marzo. Stephen Curry cumplirá 38 años antes el playoffs. Al Horford, el agente libre El mundo del baloncesto ha boletado para los Warriors, cumplirá 40 años durante el próximo De junio Finales de la NBA,» Slater escribió. «Eso es Cuatro titulares proyectados que intentan luchar contra el proceso de envejecimiento contra una liga que explota con jóvenes y mejorando el talento. «

«BLa última vez que vimos los cuatro, todavía eran muy productivos. Curry terminado como Un guardia de All-NBA del segundo equipo. Verde terminó tercero en Jugador defensivo del año votando,» Slater escribió. «Butler se unió a los Warriors y, cuando se combina con Curry, los ayudó a cerrar la temporada regular con un récord de 22-5. Horford fue una parte vital del Celtics ‘ carrera de playoffs. «

Los Warriors también han sido vinculados a la ex selección general No. 1 Ben Simmons.