Steph Curry habla mal del choque de Ja Morant con Klay Thompson

Casi un mes después Ja Morant y Klay Thompson tuvo un enfrentamiento, Stephen Curry del guerreros del estado dorado ha roto su silencio sobre el incidente. Curry dio su opinión sobre lo sucedido entre su ex compañero de equipo y el Grizzlies de Memphis‘ Estrella joven y atrevida.

hablando con Anthony Slater y Tim MacMahon de ESPNCurry fue uno de varios jugadores de los Warriors que discutieron la salida de Thompson de Golden State en 2024. También se le preguntó sobre su reacción ante el choque de Thompson con Morant, sintiendo que su Splash Brother no tenía su respaldo habitual.

«La idea de que él está llevando el éxito de los Warriors sin importar la camiseta que use, me gusta esa parte. Pero no me gusta que la gente le dispare cuando no tiene esa cobertura y no tiene a sus muchachos con él», dijo Curry.

El altercado ocurrió el 22 de noviembre después de la victoria de los Grizzlies por 102-96 sobre los Mavericks de Dallas en el Centro American Airlines. Morant, que no jugó en el juego, se enfrentó a Thompson y comenzó a hablar basura y a señalarlo con el dedo.

La historia entre Morant y Thompson comenzó cuando este último aún formaba parte de los Warriors. Thompson aparentemente tuvo la última palabra después de lanzar una bomba de la verdad sobre Morant.

«Sí, es un tipo divertido. Tiene mucho que decir todo el tiempo, especialmente para un tipo que rara vez asume la responsabilidad. Pero sabes qué, eso es para otro día», dijo Thompson, a través de Área de la Bahía de Deportes NBC.

Draymond Green critica a los Mavs

Steph Curry no fue el único ex compañero de equipo que notó que Klay Thompson estaba solo en su enfrentamiento con Ja Morant. Draymon Verde quedó desconcertado y aparentemente envió un mensaje a los Dallas Mavericks, señalando otro incidente que involucraba a Thompson y Myron Gardner del Calor de Miami.

«Son dos ocasiones seguidas en las que lo vi discutiendo solo. ¿Qué carajo?» Green le dijo a ESPN.

Si bien el problema de Morant con Thompson se basó en su historia, Gardner se emocionó demasiado. Se acercó al cuatro veces NBA campeón después del juego y aparentemente aplastó lo que sucedió durante su juego el 24 de noviembre, según El cubano fumador.

Thompson no es nuevo en lo que respecta a que los jugadores hablen mal y respondan. Él se burló de manera famosa David Booker al lucir cuatro dedos en octubre de 2022. También lo hizo ante los Grizzlies en marzo de 2023.

Curry y Green desearían que Thompson todavía estuviera en Golden State

Los Golden State Warriors y Klay Thompson se separaron después de que el jugador firmara con los Dallas Mavericks. Steph Curry y Draymond Green siguen siendo compañeros de equipo y probablemente se retirarán con los Warriors. Habrían preferido que Thompson todavía estuviera en Golden State.

“Me gustaría que todavía estuviera aquí”, dijo Curry, a través de ESPN.

«Debería ser un trío. Eso me resulta extraño», añadió Green.

Curry y Green visitaron a Thompson en su casa en Dallas en febrero en medio de su viaje de seis juegos, volando desde Wisconsin a Texas. Era el cierre que querían, aunque se trataba de ponerse al día y no hablar de lo que debería haber sucedido.