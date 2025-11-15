Steph Curry envía un mensaje severo después de empatar a Michael Jordan en la victoria de los Warriors

Por segunda vez en 48 horas, Steph Curry incendió el Espuelas de San Antonio – la sexta defensa clasificada en la NBA – para guiar a la guerreros del estado dorado a una victoria 109-108 el viernes por la noche. Al hacerlo, empató el récord de larga data de Michael Jordan de más juegos con más de 40 puntos después de cumplir 30 años.

La leyenda de los Warriors ahora tiene 44 juegos con 40+ puntos desde que cumplió 30 años durante la temporada 2018-19. En una entrevista posterior al juego con el Equipo “NBA on Prime”Se le preguntó a Curry si se “impresiona” con sus extraordinarias hazañas.

“Sí, seguro”, respondió Curry con una sonrisa. «Tengo la suerte de seguir jugando este deporte a un alto nivel. La longevidad es divertida, la competencia, el ir y venir con las estrellas jóvenes, saca lo mejor de ti».

Curry procedió a elogiar a sus compañeros de equipo, en particular a Draymond Green, Brandin Podziemski, Gary Payton II y Jimmy Butler III, por lograr un gran desempeño en el último cuarto de una competencia emocionante en medio de un ambiente hostil en San Antonio.

Ese es el juego número 44 de Steph Curry con más de 40 puntos desde que cumplió 30 años. Lo empata con Michael Jordan en la mayor cantidad en la historia de la NBA después de cumplir 30 años. Lo hizo ambas noches en San Antonio. Sus primeros partidos consecutivos de 40 puntos desde 2022.

Steph Curry reescribe la historia

Además de empatar con “His Airness” en la mayor cantidad de juegos de 40 puntos para un jugador mayor de 30 años, Curry superó el récord de LeBron James de más juegos de 45 puntos después de los 35 años.

Además, ahora es el base de mayor edad en NBA historia con partidos consecutivos de 45 puntos, logrando la hazaña apenas unos meses antes de cumplir 38 años.

También se unió a MJ y James como el tercer jugador de 37 años con juegos consecutivos de 40 puntos.

Steph Curry se siente bendecida

Al comenzar el partido del viernes, Curry admitió que estaba consciente de que se estaba acercando al récord de Michael Jordan. Tanto es así que hizo un gesto con la mano de ‘2’ y ‘3’ después de alcanzar la marca de 40 puntos, lo que significa que había igualado a la CABRA, Michael Jordan.

“Muy consciente”, dijo Curry sobre el registro, a través de Área de NBC Sports Bay. «Aunque lo hice al revés. Es la segunda vez que lo hago. Pero sí, seguro que estaba consciente de ello».

«No sabía que estaba a uno de distancia hasta el último juego y luego, obviamente, me preguntaron al respecto, y luego, cuando superé ese número, eso es genial, solo desde una perspectiva de logro individual. Poder estar en esa compañía y la longevidad es algo de lo que me enorgullezco. Así que fue genial».

Curry también agradeció a su entrenador en jefe, Steve Kerr, por un discurso previo al partido que lo motivó a igualar a Jordan. Kerr fue compañero de equipo de Jordan en el toros de chicago.

«Rara vez habla de sus días en Chicago», dijo Curry sobre Kerr. vía Anthony Slater de ESPN.

«Dio algunas referencias a cómo abordaban su equipo y su identidad comparándolos con una banda que se estaba formando. Tenías a tus cantantes principales, tu bajo, tu acústico, eléctrico, baterista, tramoyistas, muchachos conectando el altavoz. Dijo que estaba justo encima del tipo que conectaba el altavoz».

Los Warriors (8-6) se enfrentarán a continuación a los humildes Pelícanos de Nueva Orleans (2-10) en otro partido fuera de casa el domingo por la noche.