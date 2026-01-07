Steph Curry deja claros sus sentimientos sobre su mortalidad en el baloncesto

A la edad de 37 años, Stephen Curry entiende que está más cerca de la jubilación que nunca. Curry habló sobre la naturaleza de su mortalidad en el baloncesto en medio de la guerreros del estado dorado‘Temporada inconsistente.

En una entrevista improvisada con Vince Carter en Toronto el NBA en NBCCurry habló sobre su futura incorporación al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Quiere que jugadores como Carter, Steve Nash, Reggie Miller y Ray Allen le den la bienvenida a Cooperstown en el futuro.

Curry también reconoció que no le quedan muchos años de su legendaria carrera.

«Supongo que lo único es ser capaz de aceptar el hecho de que hay menos días por delante en la cancha que detrás, así que no huyo del hecho de tu mortalidad en el sentido de tu mortalidad en el baloncesto. Sé que no me quedan tantos años, pero la idea de centrarme en el ahora, y hay una sensación de urgencia en este momento, porque todavía tengo mucho que demostrar en la cancha. No quiero adelantarme demasiado. Tenemos que aguantar». durante el mayor tiempo posible”, dijo Curry, a través de Área de la Bahía de Deportes NBC.

El cuatro veces campeón de la NBA tiene una contrato hasta la temporada 2026-27. Cumplirá 38 años en marzo, por lo que cumplirá 39 si decide ingresar a la agencia libre por primera vez en su carrera en el verano de 2027.

Curry ocupa el tercer lugar en los últimos resultados de votación del Juego de Estrellas de la NBA

Mientras Lebron James y Kevin Durant Aunque no recibió mucho apoyo de los votantes esta temporada, el apoyo a Steph Curry se mantuvo fuerte. Los Golden State Warriors ocuparon el tercer lugar entre los jugadores de la Conferencia Oeste en la votación general después de los últimos resultados.

Curry recibió un total de 1.844.903 votos, por detrás Luka Doncic y Nikola Jokic. Sin embargo, está por delante del actual MVP de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Antonio Edwardsy el sorprendente nombre en el Top 10, Deni Avdija del Trailblazers de Portland.

James y KD quedaron en el puesto 8 y 9, respectivamente, mientras que Alperen Sengun completó el Top 10, según NBA.com.

Por otro lado, la Conferencia Este fue liderada por Giannis Antetokounmposeguido por Jalen Brunson, Cade Cunningham, Maxey Tyrese y David Mitchell.

Curry recibe elogios de Isiah Thomas

Hablando durante el transmisión de pavo real del partido entre los Golden State Warriors y Clippers de Los Ángeles partido del lunes, Isiah Thomas dijo que el mundo del baloncesto tenía suerte de ver a Curry.

Thomas explicó que la gente sabe lo que Curry puede hacer fuera de la cancha, pero la forma en que interactúa con los fanáticos antes y después del juego muestra lo grandioso que ha sido como representante de la liga.

«No ha habido una sola noche en la que se haya puesto una camiseta y los fanáticos no hayan obtenido el valor de su dinero. Les ofrece un espectáculo previo al juego, un espectáculo dentro del juego, y después del juego, es muy generoso con su tiempo. Como modelo a seguir, como profesional, campeón, miembro del Salón de la Fama, como atleta, él es todo lo que siempre quisimos que nuestros jugadores representaran», dijo Thomas, a través de NBA en la cancha en X.

Thomas y Curry son dos de los mejores armadores que jamás haya visto el deporte. Zeke pasó toda su carrera con el Pistones de Detroitayudando a la franquicia con dos NBA campeonatos.