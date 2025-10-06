Steph Curry de Warriors emite veredicto sobre Al Horford después del debut

AL Horford hizo su debut para el Guerreros de Golden State en su victoria de pretemporada 111-103 sobre el Los Angeles Lakers el domingo 5 de octubre. El veterano Big Man mostró una amplia gama de habilidades, incluida su pase, versatilidad defensiva y amenaza de espacios de piso.

Al hablar con los medios después del juego, Stephen Curry detalló cómo Horford mejora el Guerreros‘Lista.

«Obviamente, un jugador de calibre de campeonato experimentado y alto IQ que realmente puede encajar con cualquier alineación», dijo Curry. «Nos da espacio; nos da presencia en el lado defensivo. Viste el pase que me hizo en la esquina, dando y go. Así que es solo una química tácita que continúa mejorando. Pero él es un poco multidimensional como un hombre de cinco, y emocionado de mí, para mí, para Jimmy, JK, Draymond.

Steph Curry mencionó específicamente esto con Al Horford como «química tácita que continuará mejorando». Aquí está el clip y el sonido completo de Curry en el Horford Addition Postjame esta noche pic.twitter.com/dmrstiwnpz – Anthony Slater (@anthonyvslater) 6 de octubre de 2025

Horford firmó un contrato de dos años con el Guerreros el 28 de septiembre. Era una pieza central del Boston Celtics Equipo que ganó el Campeonato de la NBA en 2024, y la lista que perdió ante Golden State en 2022. Su presencia resolverá un problema de larga data en la posición central para el equipo de Steve Kerr.

Steve Kerr satisfecho con la incorporación de Horford

Durante su propia conferencia de prensa posterior al juego, Steve Kerr compartió sus pensamientos sobre cómo Horford mejora la lista de Golden State.

«Quiero decir, solo para ver el tamaño, su habilidad de tiro, habilidad de pase, solo el flujo del juego. Sí, creo que es una adición.

«Diversión solo para ver el tamaño. La capacidad de disparo. La habilidad de pase. El flujo del juego. Qué adición es». Steve Kerr en Al Horford pic.twitter.com/juttufxgia – 95.7 El juego (@957Thegame) 6 de octubre de 2025

La versatilidad de Horford asegurará que sea una pieza clave de la lista de Golden State esta temporada. Puede prosperar como centro o avance de potencia, puede proteger múltiples posiciones en el piso y está subestimado como un centro ofensivo en ofensas de cinco fuera. Y, por supuesto, el espacio de su piso debería ayudar a abrir el piso para Curry, Jimmy Butler y Jonathan Kuminga.

Moses Moody duplica el alabanza de Horford

Curry y Kerr no fueron los únicos que elogió a Horford durante sus conferencias de noticias posteriores al juego. Moisés Moodyquien lideró el Guerreros Al anotar con 19 puntos en 7 de 9 tiros, elogió la profesionalidad de la última incorporación de veteranos del equipo.

«He estado jugando con él toda la semana, pero me gusta lo que hace a la ofensiva, agregando ese beneficio de tres puntos de esa posición y poder aparecer. Y luego las cosas que hace», dijo Moody. «Es un profesional. Ese tipo ha estado en la liga la mayor parte de mi vida, por lo que tiene esa sensación; tiene esa presencia en el piso, por lo que es bueno estar allí con él».

Moses Moody de Warriors al jugar con Al Horford en la pretemporada esta noche: «Profesionalmente, ese tipo ha estado en la liga la mayor parte de mi vida. Tiene esa sensación, tiene la presencia en la cancha, por lo que se sintió bien jugar con él. pic.twitter.com/rnw419ulde – Kenzo Fukuda (@kenzofuku) 6 de octubre de 2025

Horford todavía se está adaptando a su nuevo entorno. El esta aprendiendo el Guerreros‘Estilo de juego y cómo encajar mejor con sus compañeros de equipo. Como tal, sus actuaciones solo mejorarán a medida que avance la temporada.

Sin embargo, Golden State, la base de fanáticos y todos en la lista ya pueden ver lo valioso que será, y eso debería ser emocionante teniendo en cuenta lo que el Guerreros son apuntando a lograr esta temporada.